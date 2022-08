Providencia: la “olla podrida” que se le destapó a Juan Diego Alvira con denuncia de isleño

El presentador de Noticias Caracol, Juan Diego Alvira se fue hasta la Isla de Providencia en el extremo noroccidental del país y se encontró de frente con las casas que habrían costado 600 millones de pesos cada una y que han provocado un gran escándalo nacional.

El escándalo se destapó luego de que el propio mandatario Gustavo Petro, tras su visita a San Andrés y Providencia, denunció que se encontró con que el costo de cada casa que se construyó en la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán Iota fue de 600 millones de pesos. Dijo que el costo está relacionado con la idea de la reconstrucción y no con lo que necesitaba el ser humano.

“Es la concepción de la reconstrucción la que produce esta barbaridad de costos. Se hizo alrededor del concreto y no del ser humano. Se hizo alrededor de imponer los criterios desde Bogotá y no de apoyarse en la comunidad raizal y su cultura”, agregó.

Tras la denuncia, el presentador se fue a entregar un informe especial a la isla y visitó las casas que se volvieron noticia nacional por el presunto sobrecosto, pues se ha denunciado incluso que algunas de las casas ya tienen grietas, como lo reportó la corresponsal en San Andrés de Noticias Caracol, Vilma Jay.

Sin embargo, y lo que menos esperó el presentador al llegar a la isla es que se le fuera a destapar una “olla podrida” en medio de la transmisión del noticiero. Su hallazgo se dio cuando habló con Alfredo Espinosa, un habitante de la isla, sobreviviente del huracán Iota. El hombre comentó que les “han negado hacer la casa” y que con el huracán perdieron toda la casa, que estaba construida en madera.

Luego, el habitante prosiguió con su denuncia destapando un escándalo y dejándolo en el aire. “Lo que más me duele es que vino gente oportunista y Susana (Correa) les dio casa a gente que no vive aquí, que no fueron sobrevivientes, prestaron espacios de aquí, nos engañaron diciendo que cuando hicieran las casas de ellos (porque ella dijo que les iba a dar casa a ellos y se las dio) y se llevaron la carpa, me tocó cogerla para dejarla allá”, dijo Espinosa en la transmisión.

Tras la denuncia, el presentador creyó que había terminado su intervención, por lo que prosiguió a hablar. Sin embargo, el isleño lo volvió a interrumpir y dijo que “Y al Alcalde que nosotros también tenemos derecho a la igualdad, a un techo digno y a la vida, porque estamos en riesgo, nunca mandó un ingeniero o arquitecto a ver en qué condiciones está la casa, en cualquier momento se nos cae otro pedazo de cemento y nos puede hacer un daño. Quiero pedirle que nos solucione rápido nuestro problema”, agregó.

La denuncia de la presunta entrega de casas en Providencia a personas que no habitan allí quedó en el aire con las declaraciones de este ciudadano, por lo que en redes sociales ya alegan sobre este hecho y reclaman una investigación para conocer el fondo de esta denuncia.