¿Andaba de morboso? Edward Porras explica imagen que mostró al aire en su celular de una mujer semidesnuda

El periodista Edward Porras, de ‘el ojo de la noche’ de Noticias Caracol, fue blanco de ataques por la exposición de una fotografía en la que se ve el pecho de una mujer que solo tiene puesto su brasier, después de dar una noticia de un ataque violento de un hombre contra la fémina.

La noticia hablaba de una mujer que estrelló una camioneta contra un poste y fue alcanzada por un hombre que la sacó del vehículo y la agredió en el suelo; Porras contó el suceso y agregó que le había llegado otra denuncia de una chica que, según palabras de Porras, había sido agredida por el mismo sujeto.

Cuando ‘el ojo de la noche’ mostró las pruebas de la agresión, puso su celular ante la cámara y se veía el pecho de una mujer vestido solamente con un brasier, lo que generó una serie de comentarios contra el comunicador.

Los comentarios, en casi su totalidad de burlas y señalamientos, mostraron además que a Porras le gusta dar likes en redes sociales a mujeres que, en su mayoría, publican fotografías sensuales o eróticas.

Edward Porras, ‘el ojo de la noche’, da la cara ante polémica por imagen de mujer semidesnuda

Ante la polémica, Porras habló al respecto en su sección y señaló que fue tergiversado, pues lo que él quería exponer era los golpes de la agresión que había sido víctima la mujer de la imagen.

“Para los que tergiversaron, esta imagen corresponde a una mujer agredida, a ella la golpearon en un bar en un municipio de Cundinamarca, para los que decían que me la habían enviado para ver sus partes íntimas, no señor, no nos van a callar y vamos a seguir denunciando la violencia contra las mujeres”, dijo Porras.

“Esta mujer pide que las autoridades de Cundinamarca actúen, porque tiene varios moretones y hematomas en su pecho y espalda producto de una agresión de un delincuente que anda suelto”, complementó.

El periodista pidió que se compartiera masivamente su explicación así como sucedió con el video en el que, según su testimonio, lo sacaron de contexto.

Esta es la explicación de Edward Porras: