La ‘grosería’ del alcalde de Cali en una junta directiva con sector salud

Este miércoles 14 de septiembre se presentó un altercado en medio de la junta directiva de la Red de Salud del Oriente E.S.E. que se desarrolló junto a la secretaria de salud Miyerlandi Torres, el gerente de la Red, y las autoridades competentes en salud en la ciudad. Sin embargo, en medio de los argumentos y el panorama presentado por el sector salud, el alcalde Jorge Iván Ospina tuvo un ‘encontrón’.

Los hechos se presentaron con el gerente de la Red de Salud del Oriente E.S.E, Oscar Ipía López, cuando se discutía el panorama de salud de la capital del departamento en relación a situaciones como los contagios Covid-19, la atención a mujeres embarazadas, la atención a infancia y adolescencia, entre otras.

En medio de la junta, se tocó el manejo de la pandemia en la ciudad, en donde el gerente de la Red procedió a informar sobre cómo se realizó la atención en el marco de la situación de emergencia sanitaria. Luego de varias críticas que emitió el alcalde Ospina, el gerente también intervino y llamó su atención: “Señor alcalde y compañeros, lo que tenemos que abordar ahora y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es lo que iniciamos con los microterritorios. Entonces señor alcalde, yo sí le quiero decir a usted... es decir, no reorientar la forma de la presentación...”, alcanza a decir el gerente de la Red antes de que el alcalde Ospina lo interrumpa.

“No, no, no, venga viejito que yo tengo experiencia en esto. Lo primero que te estoy diciendo es que los sectores que nos ha presentado son mucho más oportunidad que problema”, dice el mandatario cuando lo interrumpe.

De igual forma, se puede ver en la transmisión en vivo que ambos se interrumpen constantemente hasta subir los ánimos, al punto de que el alcalde incluso amenaza con levantar la junta y la relación con la Red de Salud Oriente.

En medio de la discusión, el gerente le pide que no desvirtúe lo que está haciendo esta entidad. “Respéteme viejo que o si no entonces levanto esta junta y levantamos esta relación. No les he dicho a ustedes. Me presentó que sus principales problemas estaban en estos espacios...”, también alegó el alcalde. Al mismo tiempo, el gerente le pidió respeto. En medio del acalorado momento, la junta siguió con su curso.