Hombre desconocido evitó que mujer se lanzara de un puente en Cali

Un momento de angustia vivieron varios peatones en Cali cuando se percataron que una mujer intentaba lanzarse de un puente que hace parte de una estación del sistema MIO. Mientras algunas personas grababan lo que sucedía, otros intentaban llegar hasta el borde del puente para salvar a la mujer.

Ella se ubicó en la mitad del corredor y aprovechó el descuido de todo el mundo para pasarse al otro lado de la baranda y quedar casi en el aire. Pero un hombre desconocido llegó hasta donde ella y la abrazó por su espalda sin que se percatara. Entonces, le habló muy cerca hasta que la tranquilizó.

El hecho sucedió en el puente peatonal de la terminal del MIO, Andrés Sanín, en el oriente de Cali.

Por varios minutos, la mujer miraba hacia abajo, pero finalmente accedió a pasar al lado seguro del puente y no atentar contra su vida. Las autoridades han reportado que en lo que va corrido del año se han registrado 647 intentos de atentados contra la vida propia.

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas? ¿Cómo evitar un intento de suicidio? Queremos compartirle varias cosas que quizás le ayuden para afrontar este momento.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde que hay personas disponibles en varias líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia.

Estas son algunas de las líneas de atención en el país

Bogotá: Línea 106 - WhatsApp: 3007548933

Barranquilla: Línea de la vida: 339 99 99

Medellín Línea amiga: 444 44 48

Cali: Línea 106

Antioquia: Salud para el alma: 4407649