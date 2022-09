Se busca: Perrito influencer perdido en Medellín

Sus cuidadores buscan con desesperación a su perrito influenciador en Medellín, mejor conocido como “el Tonny”. La mascota no se separaba de su familia desde que llegó al hogar hace tres años, se desapareció el domingo en el sector Juan XXIII del barrio La Pradera, en la capital de Antioquia.

El perro influenciador es la imagen de la cuenta de Instagram “hablamemanitodogs”, que tiene más de 14 mil seguidores.

“Se perdió mi amigo el Tonny. Estamos desesperados, no he podido dormir, ahí tiene su comida. De pronto al perro lo tienen porque el Tonny nunca, jamás, de todos los años que tiene conmigo se ha perdido”, contó entre lágrimas su humano, quien está muy frustrado por la pérdida de esta mascota de pelo café. No descartan que haya sido robada.

El creador de contenido de “hablamemanitodogs”, detalló que el canino, que es muy grande, es también “muy cariñoso” y “no muerde a nadie”, lo que se puede apreciar en el contenido que comparte a diario en la cuenta de Instagram.

Además, tristemente, el cuidador del perrito contó que su hija de 4 años ha sido quien más ha sufrido con la pérdida, debido a que creció junto con su mascota y esto la tiene “mentalmente muy agobiada”. ‘Tonny’ estaba afuera de la casa, lo que era usual, cuando la familia lo vio por última vez.

“Yo nunca lo mantengo amarrado, él no mantiene con bozal, con nada. Yo hago videos con él. Nosotros trabajamos juntos. Igual él también es de mi familia”, dijo el cuidador de ‘El Tonny’ al diario El Colombiano. “Es un perro que no está acostumbrado a comer de la basura, a nada. Es un perro de la casa”, concluyó.

En redes pidieron que ‘El Tonny’ sea regresado a sus cuidadores en el menor tiempo posible, por lo que pidieron compartir la publicación y las fotos del canino.