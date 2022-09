Mujer denunció que compró caro vestido en Zara y se dañó a penas lo lavó

Compré un vestido en @ZARA_Care que me valió $275.000, lo lavé una vez en lavandería, se dañó el hpta, hago el reclamo y me dicen que NO LO PODÍA LAVAR, jajajajajajajaja mk ropa a 275 k desechable ¡qué risa!, no vuelvo a comprar ni mierda en esa tienda 😡