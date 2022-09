Andrés Escobar denuncia amenazas y atentados que lo obligaron a salir de su casa

Muy preocupado se vio el empresario Andrés Escobar quien denuncia amenazas y atentados que lo obligaron a salir de su casa. A través de un video el imputado por dispararles a manifestantes durante el paro nacional en Cali, denunció que en las últimas semanas ha recibido múltiples agresiones en su contra.

“Quiero manifestar y poner en conocimiento que fui objeto de tres atentados en el mes de agosto. Atacaron mi lugar de residencia y ya hay unas investigaciones en curso para dar con los autores de estos actos de terrorismo. Me vi obligado a abandonar mi lugar de residencia y no estar más allí”, indicó Escobar en un video.

De acuerdo a su testimonio compartido en un video, el primer hecho se registró cuando dos hombres lanzaron un explosivo a su vivienda. Al parecer, fue una granada artesanal. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

“Estas personas no le temen a nada, yo he recibido hasta panfletos donde me dicen que soy objetivo militar, ya he colocado más de 50 denuncias”, dijo Andrés Escobar a Blu Radio.

Además, manifestó que días después, dos hombres en una motocicleta dispararon contra la portería del edificio donde vive en Cali.

“Estas personas atacaron la portería de mi edifico con disparos y días después volvieron y atacaron, pero ya con arma de fuego”, finalizó Escobar.

“Ya he adelantado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y espero que haya una respuesta proactiva por parte del Estado para garantizar mi vida y de las personas que habitan mi unidad residencial”, agregó Escobar.

El caleño acompañó la denuncia de fotografías en las que se observa cómo los vidrios de su casa fueron impactados con lo que parece balines de arma traumática.

El pasado 30 de julio Escobar recibió una golpiza en Cali. Los hechos quedaron registrados en video, en su momento Escobar dijo que fue atacado por simpatizantes del presidente Petro, pero luego se conoció otro video en el que el hombre discutía, previamente, en una discoteca.

#Cali | Andrés Escobar, el hombre que está imputado por dispararle a manifestantes durante el paro nacional, denunció que durante el mes de agosto recibió tres atentados en su contra. #TwitterosCali pic.twitter.com/6xTEvlPqgW — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) September 8, 2022

La imputación de Andrés Escobar

El empresario Andrés Escobar es señalado por la Fiscalía por disparar contra los manifestantes en el sector de Ciudad Jardín, durante las protestas del paro nacional del 2021. El pasado 14 de junio recibió su imputación de cargos.

Andrés Escobar responde ante la justicia por cometer posiblemente los delitos de usurpación a funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas agravadas.

El vallecaucano quedó captado en cámaras mientras disparaba, al lado de policías, a los manifestantes en el barrio Ciudad Jardín, el pasado 28 de mayo de 2021. En el mismo proceso judicial fueron imputados otros cuatro civiles y 12 policías más.