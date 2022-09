“Por favor ayúdennos”: con video denuncian pésima atención en hospital de Bogotá

Un terrible caso de atención en salud se ha hecho viral en redes sociales en la ciudad de Bogotá, en donde un hombre, paciente del hospital, incluso pide que ayuden a difundir el caso para que esta deficiencia sea visibilizada y ellos puedan recibir ayuda.

Con un consternante video, el ciudadano denuncia la situación que se estaría viviendo al interior del Hospital Santa Clara, ubicado en la localidad de Suba, en la Calle 127 con Avenida Suba de la ciudad de Bogotá. Un hombre, adulto mayor, está en frente del ciudadano que denuncia la situación, con algunos implementos parecidos a un cateter que transportan sangre, además de que en el suelo del lugar se pueden ver varios charcos de sangre.

“No me parece humano esta decadencia a la que nos tienen sometidos, yo por mi parte estoy aquí por unos cálculos viriales y en este momento me tienen aquí sin ningún procedimiento. Esta que se me revienta esta vesícula y no me hacen nada (...) Quería hacer este video para que se den cuenta del mal servicio que hay en este hospital y del trato inhumano que tienen con la gente. (...) Quisiera que por favor me ayuden a divulgar este video. Por favor, ayúdennos, hoy 11 de septiembre”, dice el ciudadano autor del video.

La denuncia se ha hecho viral en redes sociales por el inhumano trato que denuncia el ciudadano y que se puede ver justo en frente de él con el adulto mayor en ropa interior que se desangra sentado en una silla. Al respecto, la Superintendencia de Salud habría informado sobre su arribo al lugar para verificar la situación en la que se encuentra el ciudadano y los demás pacientes en el servicio de urgencias del centro de salud.

“Las Delegadas para Prestadores de Servicios de Salud y para la Protección al Usuario, atendieron la denuncia presentada por algunos usuarios sobre la falta de atención oportuna en el Hospital Santa Clara en Bogotá”, declaró la entidad por medio de sus redes sociales. En un video grabado se puede observar que el ciudadano recibe atención por parte de las funcionarias y acotó que la atención se presentó de manera oportuna, puesto que su video se hizo viral con rapidez en las redes sociales.

Supersalud reportó que se adelantaron gestiones con los directivos del hospital y el responsable del servicio de urgencias, para salvaguardar el derecho a la atención de salud de los usuarios.