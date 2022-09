Andrés Escobar: Destruida quedó su casa tras ataque con armas y explosivos

Andrés Escobar, el empresario imputado en un proceso judicial por hechos relacionados con el paro nacional, denunció haber recibido múltiples amenazas en los últimos dos meses e incluso ataques a su casa. A través de fotos y videos compartió cómo quedó destruida su residencia.

En las fotos e imágenes se observa que la fachada recibió varios disparos que rompieron los vidrios de seguridad, esto por los múltiples ataques que ha recibido el lugar con armas traumáticas, de fuego y elementos explosivos entre el 15 y el 18 de agosto, según relató Escobar.

“Esa explosión tiró unos perdigones, dañó unas lámparas, afortunadamente no había nadie en el lobby en ese momento por eso no hubo herido en ese instante, pero pudo haberlo porque fue a las 9:00 p. m. y es aún temprano. Quedamos con la Policía y la Fiscalía que se investigará lo que está pasando”, contó Escobar al NotiCentro 1 CM&.

Además aseguró que ha recibido más de doscientas amenazas en su contra, todas puestas en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación.

“Temo por mi vida, por la vida que colateralmente pueda afectar toda esta situación mediática que me he visto envuelto, es que no estoy en peligro solamente yo sino los vecinos, los copropietarios, mi familia”, lamentó.

También agregó que “he colocado más de 50 denuncias en la Fiscalía documentando muy bien todas las amenazas, han hurtado cosas de mi vehículo, de mis oficinas, esto ya es terrorismo”, precisó Andrés Escobar.

Twitter- El País Captura de pantalla 9 de septiembre Fachada del edificio de Andrés Escobar.

La imputación de Andrés Escobar

El empresario Andrés Escobar es señalado por la Fiscalía por disparar contra los manifestantes en el sector de Ciudad Jardín, durante las protestas del paro nacional del 2021. El pasado 14 de junio recibió su imputación de cargos.

Andrés Escobar responde ante la justicia por cometer posiblemente los delitos de usurpación a funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas agravadas.

El vallecaucano quedó captado en cámaras mientras disparaba, al lado de policías, a los manifestantes en el barrio Ciudad Jardín, el pasado 28 de mayo de 2021. En el mismo proceso judicial fueron imputados otros cuatro civiles y 12 policías más.

CMI - Captura de pantalla 9 de septiembre 2022 Estado en el quedó la casa del empresario Andrés Escobar que denunció ataques.