¿Abandonará el Congreso? Senador Álex Flórez explicó lo que viene tras reconocer alcoholismo

El senador Álex Flórez, quien estuvo envuelto en un reciente escándalo de agresión a miembros de la fuerza pública en estado de embriaguez, reconoció que tiene serios problemas con el alcohol y explicó lo que se viene para su vida con esta adicción.

El congresista, que fue grabado en plena borrachera, insultando a policías luego de un pleito en el Hotel Caribe de Cartagena, pidió disculpas públicas a los agentes involucrados y también expresó que seguirá trabajando por mejorar. “Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error. Seguiré trabajando con humildad por mejorar”, expresó el congresista por medio de un video publicado en sus redes sociales.

De igual forma, el congresista habló con Revista Semana sobre su problema y explicó lo que se viene para su vida habiendo reconocido que “tocó fondo”, como él mismo señaló en sus declaraciones públicas.

“Con más fuerza y determinación que nunca voy a seguir adelante, que con más fuerza y determinación voy a seguir trabajando en este espacio, que tanto he soñado, al que le he dedicado tiempo, esfuerzo, dedicación y realizado varias denuncias importantes para el país”, fueron las palabras del senador, que también aclaró, entonces, que no abandonará el recinto legislativo.

Flórez expresó que hay condiciones ihnabilitantes, pero que la suya no es una de ellas, pues se presentó a altas horas de la noche, cuando sus labores ya habían terminado. Sin embargo, el senador también señaló que reconoce que debe conservar su posición de senador todo el tiempo, pues no es una profesión de la cual pueda desprenderse.

“Ahora en el congreso estoy denunciando escándalos de falsos positivos, donde ya he hecho varias denuncias y donde voy a seguir otro tipo de denuncias por información que he recibido en las últimas semanas, y que son las noticias que le pretendo dar al país en adelante. Que el Álex que vean sea uno que siempre esté concentrado en su tarea, dispuesto, amable y no esta situación lamentable que no pretendo volver a enseñarle nunca más al país y a ninguna persona”, concluyó el legislador.

De igual forma, el senador expresó que retomará un tratamiento para abandonar el alcohol, pues desea apartarlo de su vida definitivamente tras los problemas que ha provocado. “El trabajo que estamos proponiendo implica renuncias, él es una persona muy sensata, con mucha grandeza y le agradezco cada una de sus palabras, consejos, estar pendiente y preguntar cómo estoy”, dijo refiriéndose a su relación con el alcalde Daniel Quintero, además de confirmar que estará bajo tratamiento.