El senador Álex Flórez reconoce que tiene un problema con el alcohol

Este domingo, 4 de septiembre, el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, publicó un video en su cuenta oficial de Twitter para pedir nuevamente perdón a la Policía Nacional y reconocer que su comportamiento el pasado viernes, fue un error.

“Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error. Seguiré trabajando con humildad por mejorar”, es el texto con el que acompañó el video.

En el video dice: “Hoy estoy aquí dándole la cara al país, dados los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué. Estos días no hay sido nada fáciles para mí. Después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los que no les había prestado atención. Hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor”.

Luego continuó diciendo que: “Me reusaba a reconocer el problema, porque esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecerlo. He tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con amigos y con las personas que en un principio han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país”.

Después enumera lo que ha hecho durante su gestión desde que llegó a ocupar su puesto en el Senado de la República.

“He decidido reiniciar el tratamiento buscando apartar para siempre de mi vida el alcohol”: Álex Flórez

El senador reconoció que antes ya había estado en tratamiento por su problema con el licor.

“Hace tiempo había iniciado tratamiento para superar esta situación, pero lo abandoné, creyendo que yo lo podía super solo. Hoy reconozco que no es así, que necesito ayuda, por lo que he decidido reiniciar el tratamiento buscando apartar para siempre de mi vida el alcohol”, anunció.

Luego dijo que impulsará una agenda legislativa para hacerle frente al problema del licor.

“Cometí un error, lo sé, por eso reitero mis disculpas a la Policía Nacional y a los patrulleros a los que irrespeté, al Hotel Caribe, a los Cartageneros, a mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico, así como al Congreso y a todos ustedes ”, puntualizó.