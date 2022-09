“No nos representa”: Gustavo Bolívar sobre escándalo del senador Álex Flórez

El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, protagonizó un hecho en el que mientras estaba borracho se enfrentó a la Policía porque no le permitieron ingresar con una acompañante al hotel en el que se encontraba hospedado en Cartagena y a la que no quería registrar. Ese fue el detonante de la discusión que quedó grabada en video. Luego fue entrevistado y aseguró que él no debía ser un ejemplo de comportamiento, que a él solo lo habían elegido para hacer leyes. Gustavo Bolívar, senador y líder del Pacto Histórico, emitió un contundente mensaje en el que aseguró que Flórez no los representa.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Gustavo Bolívar, se pronunció sobre el hecho que protagonizó el senador Álex Flórez en la ciudad amurallada.

“El lamentable espectáculo del senador Alex Flórez. El comportamiento de los servidores públicos debe ser ejemplar y mucho más el de los miembros del Pacto Histórico que ofrecimos un cambio al país. No nos representa. Espero se active el Comité de ética dentro del Pacto”, escribió Bolívar.

Las reacciones al mensaje de Gustavo Bolívar

Luego del mensaje, los usuarios de internet no se ha guardado nada y le han hecho críticas al senador, que fue la cabeza de la lista cerrada del Pacto Histórico.

“¿Autocrítica? Fraternamente como se conformó la lista del P. H a congreso en Antioquia?”, “Más afectaciones del cambio de altitud...esto resultó siendo también un “Pacto alcohólico”, “Grave porque el experto en borrachos del Comité de ética es Benedetti y también anda como happy happy...” y “Esto es bochornoso e indecente. Deben echarlo del partido si es verdad que se dicen ser el cambio”.

“Mucha algarabía por unos simples tragos, la cosa no paso a mayores, está claro que estuvo mal lo que el senador hizo porque habló en general y no en particular. De los errores se aprende y después de esta el senador ya no vuelve a cometer el mismo error” y " Bueno. También hagamos la Paz Total con el senador Flórez. También merece una segunda oportunidad sobre la tierra”.