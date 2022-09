Ojo: en redes sociales ya alertan subida de intereses de tarjetas de crédito

Luego de la decisión de la Superintendencia Financiera de ajustar por encima de la actual, la tasa de usura, lo cual ha incrementado las tarifas de intereses, la ciudadanía ya alega en redes sociales un incremento de los bancos en los intereses de sus tarjetas de crédito.

Y es que recordemos que para este mes de septiembre, desde el 1 hasta el 30 de septiembre, la entidad inspectora determinó que la tasa de usura se reajusta a en 193 puntos o 1,93%, ubicándola en 35.25%, por lo cual, este porcentaje será el máximo que cada entidad bancaria podrá cobrar a sus usuarios en sus productos financieros.

En redes sociales ya varios usuarios han alegado un incremento en la tasa de interés de su tarjeta de crédito. Por ejemplo, una usuaria alegó que su banco, Nu, decidió incrementar la tasa de intereses a 33,7%, después de haberlo tenido 14% debajo de eso.

“Los que tienen la tarjeta de crédito morada de @nubank, ¿ya vieron la nueva tasa de interés para Colombia? 33,7%. Nos la subieron como 14% de golpe. Pendientes con sus compras”, fue el trino de la ciudadana, que alertó a los usuarios de las tarjetas de este banco específico.

“Seguramente todos los bancos usarán esa tasa o una tasa cercana. 33,7% tristemente no está tan mal. No es el momento de usar tarjetas de crédito a varias cuotas y si se puede mejor no usarlas”, también contó otro usuario.

Por su parte, la SuperFinanciera fijó los nuevos topes, aclarando, igualmente, que la entidad bancaria cobre más de ese porcentaje incurrirá en un delito y deberá ser procesada. Por esta razón, lo recomendable es que consulte con su banco cuál será el porcentaje que se le aplicará en los intereses de su tarjeta con esta reciente decisión. El incrementó en la tasa de usura, según la entidad, está orientado a frenar el consumo de los hogares colombianos e intentar frenar el repunte de la inflación en el país.