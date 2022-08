Desde el día uno: este es el personaje que más ha durado en Sábados Felices

La conmemoración de los 50 años de Sábados Felices provocó más de las risas que tanto han acompañado la historia de este programa a nivel nacional. Con este cumpleaños se sigue consolidando el título como programa de humor con más tiempo al aire en el mundo. La ceremonia de celebración no podía terminar sin homenajear al personaje que desde el día uno ha estado al aire en el programa.

Y es que este fin de semana, en medio de la conmemoración del programa, los personajes más importantes del Canal Caracol se unieron en una misma ceremonia para celebrarlos.

Dentro de la ceremonia, hubo momentos emblemáticos, conmovedores y por supuesto, graciosos. La actriz y modelo Amparo Grisales conmovió al auditorio entero al entregar el premio de homenaje a Fabiola Posada, más conocida en el mundo del humor como la ‘Gorda Fabiola’.

Otro de los conmovedores momentos fue entregarle al personaje más longevo del programa su debido reconocimiento: Hugo Patiño. Ha estado desde el día uno en que el programa salió al aire y ha hecho tantos personajes que es difícil contarlos. A parte de entregarle este reconocimiento, emitieron un conmovedor video en el que su familia y amigos relatan su historia y destacan lo mejor que tiene como humorista.

“Me enorgullece mucho el papá que Dios me dio. Repasa muy juicioso los libretos, uno ve que se sienta sin nadie decirle, repasa, me enseñó muchas técnicas para memorizar”, dijo frente a las cámaras su hija Anamaría Patiño.

“Si todos tuviéramos la disciplina que tiene don Hugo Patiño, llegaríamos hasta esa edad todavía en la televisión” también comentó sobre él el comediante David García, conocido como ‘Jeringa’. “Muchas gracias por enseñarnos tu hermoso trabajo y dejar un legado en Colombia y mostrar la cara amable de los colombianos”

El “príncipe del humor en Colombia” subió al escenario y recibió el reconocimiento en medio de agradecimientos. “Me llena de alegría pero también de frustración, porque todavía me faltan cinco vidas medias para igualar la siete vidas del gato. A estas alturas de la vida hay cosas personales que ya no hago, pero hay otras que practico sin interrumpir, todos los días hago el humor (...) Hace cincuenta años llegué privado del susto a contar mi primer chiste, hoy sigo privado pero ya no del susto, sino de muchas otras facultades”, fueron parte de las palabras de agradecimiento del humorista.