¡Lo tumbaron! Puso a trabajar su moto en domicilios y se la vendieron

Una pesadilla padece un joven identificado como Esteban David Herrera Tejeda, en Santa Marta después ver en su moto una oportunidad de negocio para sacarle partido arrendándola a una amiga de confianza para hacer domicilios. Sin embargo, tras pasar dos años, el vehículo fue vendido sin su consentimiento.

De acuerdo con la denuncia realizada por el hombre a través de su red social Facebook, todo inició en el año 2020, cuando su amiga, le propuso alquilar su motocicleta marca Bajaj Bóxer con el fin de rentarla para hacer entregas a domicilio.

“Me pagó regularmente durante un mes y luego nunca más volvió a darme plata por la moto. En su momento tuve paciencia, ya que se metió la pandemia y no tenía cómo producir. En todo momento le pedí la moto y me decía que si se la quitaba no tenía cómo sustentarse que la ayudara y la deuda se fue incrementando con el tiempo”, publicó Esteban.

Tiempo después tras pasar varios meses y no tener rastro de la amiga, intentó contactarla por medio de sus redes sociales. Mientras tanto, su moto seguía haciendo domicilios y ganando dinero que él nunca recibió.

“Ni siquiera me recibía las llamadas, me bloqueaba, se iba de las redes sociales, se mudó de donde vivía en repetidas ocasiones para que yo no fuera a cobrarle la plata y justo cuando volvimos a hablar me dijo que no me iba a devolver nada y que hiciera lo que quisiera”, agregó el hombre.

Ante esta situación, el joven samario decidió en el mes de noviembre del año 2020 instaurar la denuncia formal en el centro de conciliación de la Policía Metropolitana de Santa Marta. “Citación que me la dieron dentro de 45 días hábiles y me atendieron a mediados de enero del 2021″, dijo.

Dicha citación, la hizo llegar hasta la casa de la mamá de la amiga que retuvo la moto, sin embargo, la citada, no asistió. Al parecer, el vehículo fue vendido. Su dueño teme que a otros como él lo hayan engañado con la misma modalidad de supuesto arriendo.

“Decidí poner una denuncia formal por hurto de motocicleta y nunca ha pasado nada con esa denuncia, la moto debería estar reportada como robada y aun así sigue circulando en Santa Marta y tiene más de 10 fotomultas”, agregó.

Han pasado dos años y medio del acuerdo y hasta el momento Estaban David desconoce del paradero de la moto. Todavía espera poder recuperar su moto por las vías legales.

“Hago esta denuncia informal para responsabilizar a esta mujer por cualquier cosa que pueda resultar afectada mi integridad física y para hacerle saber al poseedor de la motocicleta Bóxer que la moto entrará próximamente en un proceso de baja del Runt y que al que la tenga sepa que está andando en un vehículo hurtado”, puntualizó.