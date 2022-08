En redes reclaman a Noticias Caracol por presunto error contra ambientalista

En redes reclaman a Noticias Caracol por presunto error contra un ambientalista en el departamento del Atlántico. Indignación ha generado la supuesta imprecisión en un informe de la corresponsal en Barranquilla, Margarita Ariza, en el que señala que las autoridades hicieron la liberación de 150 icoteas, que iban a ser comercializadas, por supuestos traficantes de fauna, que pretendían venderlas cómo mascotas en el embalse de El Guajáro, municipio de Repelón.

Sin embargo, el informe original compartido por la Policía Ambiental en el Atlántico cuenta una historia muy distinta y pretendía enaltecer la labor del joven ambientalista, José Javier Salas Ruiz, quien liberó las icoteas que él mismo protegió con la Policía Ambiental.

Incluso, el joven tiene una página de Facebook llamada Icoteas del embalse de El Guájaro, en la que explica paso a paso su labor de protección de esta especie en vía de extinción.

También puede leer: Juan Diego Alvira en Providencia analiza casas “sin ser arquitecto o ingeniero”

Protección de icoteas en el embalse de El Guajáro en Barranquilla

José Javier se lleva para su casa los huevos de las icoteas para evitar que sean alimento para los depredadores de la zona y los incuba de forma artificial. Además está pendiente de los huevos y cuando nacen y alimenta a las crías para que puedan defenderse. Después las libera en la laguna de El Guájaro, para que la especie vuelva repoblar este ecosistema, donde se ha visto muy disminuida.

Por ello, José Javier ha recibido apoyo de entidades como la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, autoridad ambiental del departamento, que le ha entregado insumos para desarrollar su noble labor.

No obstante, aunque Noticias Caracol no se refirió con nombre propio al joven, si agregó “que las autoridades advierten a los comerciantes de fauna que este delito tiene castigo”. Quizás se trató de un cruce de información, una confusión en medio de la inmediatez o de un teléfono roto, lo cierto que es hasta el momento no se tiene explicación del noticiero sobre lo ocurrido.

Por lo tanto, el informe ha generado indignación en redes, porque aseguran que al joven deberían de apoyarlo en vez de acusarlo.

Hasta consideraron quejarse ante el Defensor del Televidente de Caracol, aunque el programa “sea tan temprano en la mañana que casi nadie lo ve”, concluyeron.

En síntesis, esperan que el canal y Noticias Caracol se excusen y realmente reconozca y apoye la labor de José Javier Salas en el embalse de El Guájaro.

Las porquerías de Caracol Televisión Las porquerías de Caracol Televisión Hicoteas Del Embalse el Guajaro Posted by Los Papasitos del Humor on Thursday, August 25, 2022