Juan Diego Alvira: ¿De periodista a youtuber?

El presentador a sus 45 años es una de los figuras más representativas del periodismo en Colombia por su carisma y espontaneidad, tanto en el set como en las calles. Tanto así, que cuenta con su propia sección: “El periodista soy yo, demostrando que su cercanía con la gente en las calles, lo que hace que se gane su confianza. Además, su categoría que ha servido como herramienta de denuncia sobre varias injusticias que se presentan en diferentes lugares del país.

Hace unas semanas los televidentes se preguntaban si Alvira ya no iba más en Caracol, noticia que a más de una fanática puso triste, pero esto fue desmentido por el mismo presentador, quien aseguró encontrarse disfrutando de sus vacaciones por Europa con su familia, por tal motivo iba a estar ausente en la pantalla nacional. Pero, este jueves la espera terminó para los seguidores e incluso los presentadores del noticiero, que como de costumbre suelen suelen bromear en medio de la emisión saliéndose del protocolo serio del noticiero.

Sin embargo, su llega no fue la única sorpresa que tenía Alvira, también tiene entre manos otro proyecto más personal, el cual estuvo comentando con sus seguidores a través de sus redes sociales mientras estaba de vacaciones, en el video se observa algunos de los lugares que conoció, comidas y por supuesto, entrevistas a algunos turistas y connacionales. A la grabación agregó: ¿Se acuerdan de la sorpresa prometida en mis redes? Bueno aquí va un abrebocas… pero es para que vean la vibrante serie en mi canal de YouTube próximamente… #familia #descanso #aventura #plan #historia

Lo indudable es la picardía que tiene el periodista ante las cámaras y es que no sería el único protagonista sino también su esposa y hija, ya que Alvira aseguró que aunque ha sido complicado que su pareja le permita grabarla también estaría presente en cada uno de los capítulos en su canal de Youtube. Aprovechando el boom de las redes, quiere utilizar sus cuentas en Instagram y Youtube para dedicarse a otros temas que le gusten.

Asimismo, a sus seguidores no se les escapa ningún detalle así que se pusieron en la tarea de averiguar el costo que tuvo uno de los hoteles en los que se hospedó el periodista con su familia, según fuentes nacionales, una noche en este hotel podría rondar entre los 700 mil pesos, si bien, es un costo elevado muchos aseguran que por algo el presentador busca sacar a flote otros proyectos además de su rol en el noticiero. Lo cierto es que Alvira le sacará el jugo al cariño que tiene ante el público y que mejor forma que las redes sociales para hacerlo.

¿Cómo fue recibido en el set Juan Diego Alvira?

La primera en recibirlo fue su colega de set, Alejandra Giraldo, quien inició rompiendo el protocolo serio del noticiero con este cálido saludo: “No es cualquier jueves: regresó mi compañero de fórmula. Mucha gente está aplaudiendo en la casa a esta hora”.

Luego, fue el turno para el “ojo de la noche”, Edward Porras, “Juan Diego, usted no tiene presentación. Le preparé una bienvenida de 63 hojas, pero ya no se lo voy a decir por la siguiente razón. Haga un itinerario cuando se va de vacaciones y cuente cuándo se va cuándo regresa porque me tenían… fue tal el punto de su ausencia que a Wilson Quimbay le tocó irse a contestar en recepción porque la gente estaba desesperada”, le respondió Porras, en son de broma. Ante dichas afirmaciones las risas no se hicieron esperar y huilense continuó bromeando: “No sabe lo mucho que lo pensé. Yo decía ‘hombre, ¿qué estará haciendo Edwar Porras en este momento?”.