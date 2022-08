“Me sentí zarrapastroso”: a Juan Diego Alvira le negaron la entrada a casino de Mónaco

El periodista y presentador de Noticias Caracol, Juan Diego Alvira, ha logrado convertirse en uno de los más comentados en la farándula colombiana. Con su recorrido en medios y la pantalla pequeña, y su característica personalidad, ha logrado robarse el corazón del público que está al pendiente de los acontecimientos de su vida profesional y personal.

De esta manera, Alvira suele ser muy activo en sus redes, en donde comparte los momentos más importantes con su familia, incluida su esposa, Ana María Escobar, su hija y sus dos gatas; y donde sobrepasa el millón de seguidores.

¿Por qué no dejaron entrar a Juan Diego Alvira a casino de Mónaco?

Durante una entrevista con el programa Bravíssimo, el periodista recordó una experiencia que vivió en Mónaco, Europa, durante un viaje que realizó para visitar a su suegra, que se desempeña como abogada.

Allí, quiso entrar al famoso Casino Monte Carlo, pero no fue admitido debido a que no cumplía con el código de vestimenta requerido en el lugar, que es conocido por ser bastante elegante.

“No me permiten ingresar en pantaloneta, hay que ingresar de etiqueta. ¡Qué le hacemos! Me quedé con las ganas de conocer el Monte Carlo por dentro. Reglas son reglas”, relató el periodista de manera jocosa.

Asimismo, contó que una de las cosas que más lo asombraron del lugar fue lo lujoso que era. “Es otro nivel: el glamour, la elegancia. Allá uno se siente un pobre, un zarrapastroso. Es más, me paré al frente del Monte Carlo y el carro más chichipato que llega es un Maserati. Yo me sentía un paparazzi con mi camarita”, dijo.

Aunque no pudo entrar por cuestiones de tiempo, Alvira también hizo énfasis en que el casino ofrece la posibilidad de rentar un traje para aquellos que quieran entrar y no lleven la ropa adecuada.