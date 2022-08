Los detalles del amor con su esposo que contó el ministro de justicia, Néstor Osuna

El ministro de Justicia, Néstor Osuna es de los primeros funcionarios en un cargo de alto rango en el Gobierno que vive su vida como una persona abiertamente homosexual. Durante la posesión del presidente Gustavo Petro, resaltó en redes sociales la felicitación y emoción de su esposo, el periodista Mauricio Arroyave, por su nombramiento como MinJusticia.

“Orgulloso de mi esposo”, fueron las palabras en un trino que el mismo ministro Osuna respondió en medio de la ceremonia: “No estaría aquí sin ti. Gracias por tanto”, le contestó por medio de la red sociales. Desde allí su relación ha sido noticia y él mismo ha revelado detalles de su relación, de la cual asegura estar contento y enamorado.

Cuatro años de casados y 16 de haberse conocido marcan el camino que han construido como pareja para llegar a su situación actual. En una entrevista para la revista Bocas, el ministro contó detalles de cómo empezó su relación con el periodista. “Cuando nos conocimos, él tenía novio y me tocó aplicar una sólida estrategia de conquista”, reveló sobre la relación.

Los detalles de la relación del ministro de Justicia, Néstor Osuna

“Cuando se celebraban los 15 años de la Constitución, el Externado quería hacer un evento con presencia del expresidente César Gaviria. Como yo dirigía el área de derecho constitucional, el rector, Fernando Hinestrosa, me dijo que viniendo un expresidente necesitábamos alguien de postín que presentara. Por pura coincidencia me sugirió que buscara a Mauricio Arroyave, que lo hacía muy bien, y si no, a Judith Sarmiento, que solía colaborarnos en estas cosas. Lo ubiqué, conversamos, nos tomamos un café y ahí comenzó nuestra historia”, contó sobre el inicio de su amor.

Pero no siempre todo fue color de rosa, el ministro comentó que pasó momentos duros especialmente cuando vivió dentro del clóset, hasta cuando llegó a la Universidad Externado. Osuna contó que ser homosexual cuando él era niño era casi como un delito, pero él sabe que su mamá supo que era gay casi desde el nacimiento.

“Pero del asunto no se hablaba y ella se ponía nerviosa cuando comenzaba a tener una especial cercanía con algún amigo del colegio. No me dejaba ir a la casa de él y se las arreglaba para que las reuniones fueran en grupo o en nuestra casa. Podía perder materias o volarme del colegio, pero lo realmente grave era este asunto. Incluso cuando entré al Externado seguía siendo un tema nada fácil, algo oculto, clandestino”, narró.

¿Cómo salió del clóset el ministro Osuna?

El ministro también dio detalles de cómo fue que salió del clóset, ese momento que aún es muy difícil de procesar en muchas familias. Osuna narró que fue durante el año 1987, cuando estaba estudiando en México. “Ya abogado, becado en investigaciones jurídicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM”, contó.

Como estaba en otro país y lejos de su familia, pudo ir por primera vez a fiestas y bares gay. “Me prometí nunca volver a entrar al clóset”, comentó al respecto, además de acotar que vivir en el clóset es “terrible, es una situación de angustia permanente, de deterioro de la autoestima. Eso destruye al ser humano. El mundo fuera del clóset es bello, libre”.

Por último, el ministro fue enfático en que Colombia ha estado cambiando y que cada vez se ve una sociedad mucho más abierta, plural y progresista. “Pero hay otra con la que no tengo mayor cercanía, que no va por ese sendero, y ojalá los procesos de transformación fueran más rápidos”, concluyó para la revista.