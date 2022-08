El cruce de mensajes románticos entre el nuevo MinJusticia y su esposo

En redes sociales se volvió viral el mensaje del esposo del nuevo ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, el periodista Mauricio Arroyave, y la respuesta de vuelta del nuevo alto funcionario en el Gobierno de Gustavo Petro.

“Orgulloso de mi esposo, el nuevo MinJusticia, el señor Néstor Osuna”, escribió en Twitter el comunicador social que también se desempeña como cronista, locutor y presentador. El ministro, al poco tiempo, le respondió: “No estaría aquí sin ti. Gracias por tanto”.

Estos mensajes fueron aplaudidos por más de un colombiano al demostrar el amor y admiración de esta pareja perteciente a la comunidad LGBTI y que representa, en parte, la apuesta de Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez, de lograr un país lleno de inclusión y respeto.

También le puede interesar: Los ministros y ministras: así quedó conformado gabinete de gobierno de Petro

¿Quién es el ministro de Justicia?

Néstor Iván Osuna Patiño es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en derecho por la Universidad de Salamanca.

Es catedrático de derecho constitucional en la Universidad Externado de Colombia, investigador Invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 1988, profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madrid desde 2005, Conjuez de la Corte Constitucional Colombiana (2005-2010).

Además, es editor de la Revista Derecho del Estado, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e investigador registrado en Colciencias con calificación 1-A. Ha sido Director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y se desempeñaba como profesor de la cátedra de derecho constitucional.

¿Quién es el esposo de Néstor Osuna, ministro de Justicia?

Mauricio Arroyave es un periodista muy reconocido en el país y actualmente dirige un blog de opinión llamado “El Ojo Nuclear”.

“Soy de Medellín, de familia paisa, abuelos paisas, bisabuelos paisas y tatarabuelos paisas […] Lo de la obsesión por la arepa con mantequilla sí no lo he podido remediar; supongo que alguna cosa ancestral me tenía que ser transmitida por leche materna”, se lee en su portal.

Ha trabajado en varios medios de comunicación, como el Noticiero CM&, RCN Radio y Canal Capital, donde fue director de El Primer Café. Ahora se desempeña como subdirector del programa Despierta.