“Le expresé mi apoyo y solidaridad”: Iván Duque habló con Nairo Quintana por caso Tramadol

Tras el análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022, la Unión Ciclística Internacional, sancionó este miércoles al ciclista colombiano, Nairo Quintana.

Durante esta prueba médica, la UCI indicó que había presencia de Tramadol y sus dos metabolitos principales. Según la Organización Mundial de la Salud, este medicamento, junto con el fentanilo y la morfina, son considerados opioides. Los cuales habitualmente se utilizan para el tratamiento del dolor, pues tienen efectos analgésicos y sedantes.

Sin embargo, la OMS aclara que su consumo sin fines terapéuticos, prolongado, indebido o sin supervisión médica puede generar dependencia y otros problemas de salud. Aún peor, debido a sus efectos farmacológicos, puede provocar dificultades respiratorias y una sobredosis puede llevar a la muerte.

“Para nosotros es un golpe grande, pero no para la familia Quintana, para la familia colombiana. Ya que sabemos que Nairo es una persona sana, Nairo lo que ha hecho lo ha hecho de corazón y limpiamente”, dijo su papá, Luis Quintana.

Por este caso, el corredor se encuentra descalificado del Tour y aunque ya inició con su equipo de abogados el proceso de defensa, que como la determina la UCI, puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días, comunicó este jueves su retiro en la participación de la Vuelta a España.

“No tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. No me encuentro en condiciones y prefiero volver a casa para organizar mi defensa por la notificación que me llegó. Estaré trabajando en mi inocencia”.

Los mensajes de apoyo a Nairo

Sin duda este hecho en la carrera del boyacense no solo lo ha afectado a él y su familia, si no a sus seguidores. Como el expresidente, Iván Duque. Quien a través de su cuenta en Twitter, comentó que había hablado con Nairo Quintana para expresarle su apoyo y solidaridad.

“Dialogué con nuestro campeón @NairoQuinCo para expresarle apoyo y solidaridad. Su honorabilidad es reconocida por todo un país. La apelación debe proceder y se debe hacer justicia”.

