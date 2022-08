“Para nosotros es un golpe duro”: papá de Nairo Quintana no se guardó nada y lo defendió

Este miércoles se conoció la sanción por parte de la Unión Ciclística Internacional, a Nairo Quintana. A través de un comunicado, señalaron que infringió la prohibición de usar el medicamento Tramadol, según el reglamento médico de la UCI.

“Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales”.

Por este resultado, la organización indicó que el corredor se encuentra descalificado del Tour de Francia 2022. Pero al tratarse de una primera infracción “no es declarado y por tanto puede participar en las competiciones”, señala la notificación.

Quintana ya inició con su equipo de abogados el proceso de defensa, que como la determina la UCI, puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días. Razón por la que el corredor anunció este jueves su retiro en la participación de la Vuelta a España.

“No tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. No me encuentro en condiciones y prefiero volver a casa para organizar mi defensa por la notificación que me llegó. Estaré trabajando en mi inocencia”.

“Mi hijo es una persona sana”: habló el papá del corredor

Sin duda este hecho en la carrera del boyacense no solo lo ha afectado a él, si no a sus seguidores y familia. Luis Quintana, su papá, habló con Caracol Radio sobre como esta sobrepasando esta situación.

“Para nosotros es un golpe grande, pero no para la familia Quintana, para la familia colombiana. Ya que sabemos que Nairo es una persona sana, Nairo lo que ha hecho lo ha hecho de corazón y limpiamente”.

Posteriormente recordó el caso del también ciclista colombiano, Miguel Ángel López, quien a finales de julio fue apartado de su equipo Astana (pero ya se reincorporó) luego de que las autoridades españolas lo señalaran de llevar medicamentos sin ninguna autorización gubernamental. “A los colombianos siempre nos han vetado por eso. Ahí tuvimos un Miguel Ángel, que lo criticaron, que le hicieron”.

Luis Quintana indicó que aún no ha hablado con su hijo, “pues no le queda tiempo”. Pero indicó que este caso ha sido un golpe duro para ellos. “Nairo es una persona grande y disciplinada, que no tiene por qué llegar a hacer cosas que no son ciertas”.

Asimismo hizo un balance positivo de la carrera de Nairo durante el Tour de Francia. Torneo del que fue descalificado por la UCI. “Felices porque trabajó un Tour bien trabajado, con sacrificio, con dignidad, para que en este momento la UCI le vaya a arrebatar sus triunfos que son dignos de él”.

Y concluyó reiterando que los colombianos son personas dignas. “Para nosotros y el pueblo colombiano hay inconformismo porque lo conocemos hace más de 10 o 12 años, donde hasta ahora le están haciendo con unos cuentos reforzados, no solamente a Nairo, a todos los colombianos”.