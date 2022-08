¿Por orden del Gobierno? Néstor Morales saldría de la radio y en redes reaccionaron

Este viernes, 12 de agosto, los rumores en las redes sociales están en aumento sobre la razón de la ausencia del periodista y director de Blu Radio, Néstor Morales, algunos aseguran que fue por orden del Gobierno de Gustavo Petro. Quien está a cargo es Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol.

Algunos usuarios de internet se han pronunciado y han asegurado que la ausencia de Néstor Morales está directamente relacionada con una orden del nuevo gobierno. “Ayer si se me hizo extraño escuchar a Juan Roberto Vargas en la mañana y nada de Nestor Morales”, escribió Christian Posso.

“Último: Le pidieron la renuncia al periodista radial Néstor Morales de Blu Radio por orden del gobierno Gustavo Petro. Juan Roberto Vargas le dijo que se tome unos días para que piense en aceptar su renuncia. Ojo Colombia lo mismo paso en Venezuela. Alerta”, “Tienen al impresentable de Juan Roberto Vargas. Tal vez Néstor Morales se fue de vacaciones” y “Qué pereza ojalá salgan de Blu radio Néstor Morales y Zuleta. Que bien lo hace Juan Roberto Vargas. Un gran sr.”.

Las últimas polémicas de Néstor Morales

Una de las polémicas se dio en una entrevista entre Néstor Morales y la ministra de Agricultura, Cecilia López. Durante la conversación, López dijo que: “No se va a expropiar ni un ápice de tierra” y aclaró que se van a poder a producir las tierras improductivas, pero jamás se hará por la vía de la expropiación.

Al cierre de la entrevista, el periodista y López tuvieron un encontrón cuando este la llamó “vieja”, a lo cual ella también respondió. “Es la nueva vieja ministra de Agricultura…”, fueron sus palabras.

“No me digas vieja por la edad. Dime vieja porque ya he sido…”, fueron las palabras que alcanzó a decir López luego de que Morales se refiriera a ella así. Sin embargo, por medio de sus redes sociales, la funcionaria entrante no se aguantó las ganas de completar su frase por medio de sus redes sociales e hizo reír a sus seguidores diciendo que no es vieja, sino vintage.

Otra fue cuando Morales aprovechó la victoria de Colombia ante Argentina, con la que se clasificó para la final del certamen orbital, al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, y a los Juegos Olímpicos de París 2024, para echarle vainazos al equipo masculino que tiene muchos “lujos” y vive “alardeando en redes sociales”

“Me da emoción que estas niñas, que han luchado valientemente, son heroínas de verdad, no son consentidas, no se dan lujos en yates, no están alardeando en redes sociales”, manifestó