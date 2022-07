“Vieja no, vintage”: nueva MinAgricultura aviva discusión que tuvo con Néstor Morales

Tras la oficialización por parte del presidente electo Gustavo Petro nombrando a su ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, varias declaraciones se han conocido en medio del alistamiento para que reciba su agenda como nueva funcionaria pública en esta cartera.

También le puede interesar: Cecilia López, nueva ministra de Agricultura: ¿cuál es su trayectoria?

Siempre hay espacio para el humor para López, al parecer, pues en las últimas horas avivó la discusión que tuvo en vivo con el periodista de Blu Radio, Néstor Morales, el cual la llamó “vieja”, en medio de una confusión.

Todo se presentó cuando la ministra de Agricultura nombrada concedió una entrevista con el programa ‘Mañanas Blu’, de la cadena radial Blu Radio, para hablar sobre algunos puntos clave de su administración en cabeza del Ministerio. “No se va a expropiar ni un ápice de tierra”, fueron algunas de las palabras de la funcionaria entrante, que aclaró que se van a poder a producir las tierras improductivas, pero jamás se hará por la vía de la expropiación.

Al cierre de la entrevista, el periodista y López tuvieron un encontrón cuando este la llamó “vieja”, a lo cual ella también respondió. “Es la nueva vieja ministra de Agricultura…”, fueron sus palabras.

“No me digas vieja por la edad. Dime vieja porque ya he sido…”, fueron las palabras que alcanzó a decir López luego de que Morales se refiriera a ella así. Sin embargo, por medio de sus redes sociales, la funcionaria entrante no se aguantó las ganas de completar su frase por medio de sus redes sociales e hizo reír a sus seguidores diciendo que no es vieja, sino vintage.

“En honor a la verdad, se nos cortó la comunicación justo antes de poder decirle: “¡vieja no, Vintage”, y ahí sí colgar”, fueron las jocosas palabras de la mujer en su cuenta de Twitter.

También le puede interesar: De seis ministerios que ya asignó Gustavo Petro, cuatro fueron a mujeres

Cabe mencionar que el periodista Morales luego aclaró la situación y dijo que no la estaba llamando vieja por su edad. “Pero cómo se le ocurre que le voy a estar diciendo vieja por la edad. Le estoy diciendo que ya había sido ministra de Agricultura, ni más faltaba. He defendido esta mañana que los mayores de 70 años puedan llegar a estos cargos”, expresó.