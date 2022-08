¿Se la perdió?: Propuesta matrimonial en posesión de Petro

Una propuesta matrimonial se realizó ante los ojos del país durante la posesión del presidente Gustavo Petro, el pasado 7 de agosto. La fiesta en la Plaza de Bolívar de Bogotá no solo se dio por cuenta por la ceremonia, sino por una curiosa propuesta de matrimonio que se celebró en el concurrido evento.

Durante el receso que se dio luego del discurso de Roy Barreras, mientras se esperaba la llegada de la espada de Bolívar, que fue la primera orden que entregó el nuevo mandatario, las cámaras de la transmisión oficial se enfocaron en el público. Fue ahí cuando en televisión enfocaron una pancarta llena de mucho amor: “Jessica Melisa, ¿te quieres casar conmigo?” decía el cartel.

“Uno de los puntos más destacados de la posesión de Petro: di que sí Jessica Melissa” y “Si a mí no me piden matrimonio como a Jessica Melissa en medio de la posesión presidencial de Petro no quiero”, escribieron algunos internautas en redes sociales.

Hasta el momento se desconoce si Jessica Melisa aceptó la propuesta de su enamorado sin embargo, el momento se hizo viral en redes.

Estoy buscando el trino que hable sobre la propuesta de matrimonio en pleno evento de mando presidencial. Espero que Jessica dijera que si💜 pic.twitter.com/vLAPFx7Iy8 — Clau López 📰📻📺 (@ClauLopez92) August 8, 2022

También le puede interesar: Las reacciones más chistosas que deja la posesión presidencial de Gustavo Petro

Otros momentos de la posesión de Petro 2022

La primera posesión con invitación abierta al público general tuvo una asistencia masiva y la imposición de la banda presidencial no se quedó por fuera de las diferencias que marcó la ceremonia. A parte de ser el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro fue investido por la que fue denominada la “hija de la izquierda”, María José Pizarro.

La senadora subió al escenario entre lágrimas y procedió, en medio de su conmoción, a ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro. El mismo presidente la aplaudió cuando estaba subiendo al escenario.

“Tuve el honor como mujer, como madre, como hija de la historia. (...) Se escuchaban las vivas a Pizarro, que él siga vivo en la memoria de millones de colombianos es sencillamente conmovedor, pero además es la responsabilidad más grande que tengo como mujer en la política”, fueron las palabras de la senadora una vez bajó del escenario.