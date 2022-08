“La hija de la izquierda”: ella es María José Pizarro, quien invistió a Petro en su posesión

El presidente Gustavo Petro se posesionó este domingo 7 de agosto en medio de una ceremonia atípica, que estuvo acompañada por varias tarimas en las plazas contiguas a la Plaza de Bolívar, muestras culturales y miles de asistentes.

La primera posesión con invitación abierta al público general tuvo una asistencia masiva y la imposición de la banda presidencial no se quedó por fuera de las diferencias que marcó la ceremonia. A parte de ser el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro fue investido por la que fue denominada la “hija de la izquierda”.

Así la llamó el presidente del Senado, Roy Barreras, quien originalmente era el encargado de investir con la banda presidencial a Petro, pero en su lugar lo hizo la senadora María José Pizarro, quien fue llamada a la tarima en medio de la ceremonia.

No se lo esperaba, la senadora contó en las redes sociales de La Silla Vacía que no se esperaba que la llamaran, cuando estaba sentada dentro de los invitados en la parte de abajo de la ceremonia. “Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas pero que gracias a usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el cause, senadora María José Pizarro”, fueron las palabras de Barreras en el escenario.

La senadora subió al escenario entre lágrimas y procedió, en medio de su conmoción, a ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro. El mismo presidente la aplaudió cuando estaba subiendo al escenario.

“Tuve el honor como mujer, como madre, como hija de la historia. (...) Se escuchaban las vivas a Pizarro, que él siga vivo en la memoria de millones de colombianos es sencillamente conmovedor, pero además es la responsabilidad más grande que tengo como mujer en la política”, fueron las palabras de la senadora una vez bajó del escenario.

¿Quién es María José Pizarro?

Es política y artista plástica colombiana, fue representante a la Cámara por la Lista de la Decencia durante el período 2018 - 2022. Ahora, se posicionó en una de las curules del Pacto Histórico, partido de gobierno, como senadora de la República hasta el año 2026. Es hija del exguerrillero, firmante de paz y excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez y Myriam Rodríguez.

La senadora tuvo que vivir su infancia en el exilio junto a su padre y regresó a Colombia cuando fue candidato presidencial en el año 1990, mismo en el que fue asesinado, por lo que tuvo que salir nuevamente al exilio. Desde su asesinato y tras volver a Colombia en el año 2002, María José se ha vuelto una reconstructora de la memoria de su padre y ahora es política en el Congreso de la República.

El simbolismo de la entrega de la banda presidencial por parte de ella al primer presidente de izquierda de Colombia se debe precisamente a su padre, quien fue el comandante máximo del M-19, grupo guerrillero que se desmovilizó y del cual también hizo parte el ahora presidente. Pizarro fue asesinado precisamente asesinado tratando de llegar a la Presidencia, la misma que ahora conquistó el presidente Petro.