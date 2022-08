Gustavo Bolívar y Gustavo Petro “Nunca le he visto un peso a Petro, a él no le gusta la plata”: Gustavo Bolívar / FOTO: Instagram @gustavo_bolivar @gustavopetrourrego

Gustavo Bolívar es uno de los senadores más reconocidos en los últimos años por su defensa a ultranza del presidente electo Gustavo Petro y ser parte de la oposición durante el gobierno de Iván Duque.

Ahora, con la victoria de Petro en las elecciones presidenciales, buscan desarrollar sus nuevas políticas en busca del cambio que le prometieron en campaña a los colombianos.

Bolívar fue invitado a Tropicana para una entrevista acerca de su momento político y también de su vida como escritor y guionista; las primeras preguntas fueron acerca de la posesión presidencial de este domingo.

“La realidad es que para subir a un potro tan salvaje como es la realidad colombiana, una persona de esas tiene muchas presiones: primero acabar de hacer el nombramiento de los ministros, la cúpula militar, elaborar un discurso de posesión, que es tan delicado que si se le va una palabra de más puede acabar con la economía del país y si le falta puede acabar con la esperanza de la gente, entonces es algo muy minuciosos”, comentó Bolívar.

También se refirió a los rumores que aseguran que Petro estaría yendo al psiquiatra y señaló que nada de eso es verdad: “yo si iría al psiquiatra antes de meterme en eso”.

Gustavo Bolívar dice que a Petro no le gusta la plata

Acto seguido, en la misma entrevista, le preguntaron que si sabía que llevaba Petro en la maleta, pues lo empezaron a molestar con que el le cargaba el maletín al presidente electo.

“Gustavo en la maleta no lleva nada, nunca le he visto un peso a Petro porque no le gusta la plata, nunca carga plata, no es rico, ha tenido cargos donde ha tenido la oportunidad de enriquecerse y no lo ha hecho, es una persona desprendida de lo material, puedo dar fe de eso”, señaló Bolívar.

Además, finalizó con lo siguiente: “su único amor es sacar de la pobreza extrema a ocho millones de colombianos”.

La última declaración de renta publicada por el mismo Gustavo Petro en su cuenta de Twitter muestra que tiene un patrimonio bruto de 1.358.078 millones de pesos, pero también una deuda de $1.129.004 millones, lo que le da un total en liquidez de 229 millones de pesos durante el 2020.