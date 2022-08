Miembros de Primera Línea dicen volver a protestar si los “ningunean”

La discusión por la liberación de jóvenes de Primera Línea que están en la cárcel sigue agitando opiniones en la ciudadanía, luego de que se conociera sobre las intenciones de congresistas del Pacto Histórico de crear una comisión accidental que se encargue de buscar salidas jurídicas y políticas para solucionar la situación de estos manifestantes judicializados. Con la revelación de este nueva iniciativa, un integrante de Primera Línea se pronunció, además de lanzar advertencias al gobierno entrante, en cabeza de Gustavo Petro.

‘Amok’ es el pseudónimo que utiliza este joven integrante de Primera Línea, el cual advirtió al Gobierno de Petro que si los “ninguneaban” volverán a salir a movilizarse en las calles del país. Sus declaraciones fueron brindadas a Blu Radio, medio al cual también brindó declaraciones sobre esta propuesta de excarcelación para algunos manifestantes que fueron detenidos en el marco de las protestas del Paro Nacional del 2021.

El integrante de Primera Línea fue enfático en que tienen esperanzas en que la interlocución con este gobierno entrante sea más fácil, pero también lanzó la amenaza de volver a salir a las calles si su administración no cumplía algunas de sus propuestas en materia de orden público. “Bloquear vías no me parece violencia. En este gobierno se supone que habrá una forma más fácil de interlocución. Si nos ‘ningunean’ volveremos a movilizarnos. Si no quedan libres (los manifestantes), si no se reforma la policía, si no se desmonta el Esmad, todas las reivindicaciones caben en nuestra forma de movilizarnos y protestar. Vamos a hacer todo el tipo de protesta para que nos escuchen”, fueron sus declaraciones.

El manifestante también expresó que buscarán que los jóvenes que no hayan sido sentenciados sean liberados de las cárceles. “Lo que se busca es que estos chicos que no están condenados, sino simplemente judicializados, sean libres, porque no han cometido ningún delito”, dijo ‘Moak’ a ese medio.

Como un detalle agregado sobre las manifestaciones, el joven también declaró que la institucionalidad estaría utilizando a los gestores de convivencia, quienes permanecen en las manifestaciones, para llevar a cabo un perfilamiento de los manifestantes en las protestas.

Sobre la propuesta de excarcelación, el congresista Alirio Uribe expresó que “vamos a crear la Comisión Accidental para la Verificación de las Garantías y Derechos Humanos de las Personas Capturadas en el Marco de la Protesta Social. Esa comisión va a funcionar tanto en Cámara como en Senado y vamos a sesionar conjuntamente, incluyendo a las organizaciones de Derechos Humanos que acompañan a los detenidos y a las organizaciones de jóvenes y de las primeras líneas”.