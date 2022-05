Este es el exlíder de Primera Línea que dice que se identifica con ‘Fico’

Con las movilizaciones del Paro Nacional del 2021 a nivel nacional, la polarización política aumentó por cuenta de los ataques constantes entre sectores políticos en medio de este panorama. Incluso, muchos sectores de derecha responsabilizaron a líderes de la oposición política como causantes de los estragos que dejaron las movilizaciones, específicamente los bloqueos.

Estos partidos políticos como la Colombia Humana, partido que pertenece a la actual coalición del Pacto Histórico, movimiento del candidato presidencial Gustavo Petro, quedaron señalados por múltiples actores de “motivar” la violencia en las manifestaciones.

Uno de los grupos que nació como una iniciativa de defensa propia a los ataques de la fuerza pública en las movilizaciones fue la llamada ‘Primera Línea’, que adquirió un renombre en las manifestaciones por protagonizar enfrentamientos con las autoridades. Su principal alianza con el sector político mencionado se dio porque el senador reelecto Gustavo Bolívar promovió la financiación a este grupo mayoritariamente conformado por jóvenes.

Sin embargo, en últimos días, en medio de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, ha sorprendido el discurso de uno de los integrantes de la Primera Línea, que afirma que hay un sector de esta juventud que se identifica con el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, conocido como ‘Fico’.

“Yo me identifico con Fico”, dice el joven llamado Christian Londoño, quien participó activamente del Paro Nacional y fue una cara visible de las manifestaciones en el departamento de Risaralda y su capital Pereira.

Además, el joven declaró para BLU Radio que él no pertenecía a un sector político cuando salía a manifestarse con este grupo de jóvenes, sino que buscaban que el Gobierno escuchara su descontento como ciudadanos.

“En ningún momento, el salir a las calles, no significaba que nosotros éramos de izquierda, o éramos de derecha o éramos de centro. Éramos ciudadanos inconformes”, fueron las palabras brindadas a la radio.

Por su parte, el candidato ‘Fico’ Gutiérrez sacó pecho por la situación y contó su anécdota con el joven que se encontró al visitar a la ciudad de Pereira. “Me lo encontré en Pereira, me dijo: ‘mire yo me dejé llevar por actos violentos, yo reflexioné, eso no es lo mío’, y esa persona renunció a la ‘Primera Línea’ y dice que acompaña mi candidatura. Eso pasa porque yo dialogo con la gente”, fueron sus palabras.

Por su parte, el joven afirma que ya ha tenido acercamientos con el candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial, en donde han expresado sus inquietudes y peticiones como representantes de esta comunidad de jóvenes.