Mototaxismo NO, bicitaxismo SÍ: Claudia López responde a gremios manifestantes

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López se pronunció este jueves 28 de julio por cuenta de las manifestaciones que se gestan por parte del gremio de bicimototaxistas en la ciudad, los cuales reclaman por sus más recientes declaraciones. La mandataria insiste en que se deben separar el bicitaxismo y el mototaxismo, pues es este último el foco del problema actual en la ciudad.

“Le pido también a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales,¡ ya no hay justificación”, fueron las declaraciones que brindó la alcaldesa de Bogotá cuando se inauguró el complejo judicial Campo Verde, en la localidad de Bosa. “Hace dos años y medio era porque no había rutas del SITP, ya están las rutas. No hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal. Entonces con concertación, pero con toda la aplicación de la ley, ir corrigiendo eso que nos falta”, adicionó en el evento la mandataria.

Ante esto, los gremios de bicitaxis y mototaxis se manifiestan este jueves 28 de julio con pancartas y reclamos de que no los están dejando trabajar. Videos desde el lugar de manifestación sobre la Avenida Ciudad de Cali con Américas, muestran a los integrantes de este gremio alegando que quieren trabajar. “Los bicitaxistas no somos delincuentes, queremos trabajar”, se puede ver en carteles que sostienen. “El gremio de bicitaxis necesitamos que no regularicen”, se lee en otro cartel que exponen los manifestantes.

Sin embargo, y por medio de sus redes sociales, la alcaldesa Claudia López hizo la aclaración de que en la ciudad no está permitido el servicio de mototaxi, el cual es una bicicleta, con motor, gasolina y alta velocidad. En cambio, el bicitaxismo, que es a pedal y baja velocidad sí esta permitido y regularizado parcialmente en la ciudad.

La mandataria recalcó que el mototaxismo “nunca ha estado permitido por el peligro para peatones y transeúntes”, pues en la ciudad se ha presentado un índice significativo de accidentes con estos vehículos, además de constantes quejas de habitantes sobre este tema. “Mototaxismo NO. Bicitaxismo SI”, sentenció por medio de sus redes sociales la alcaldesa mientras se transportaba por la localidad de Antonio Nariño, precisamente en bicicleta.

“Les pido que no llamemos bicitaxismo al mototaxismo. El bicitaxismo está permitido y organizado en Bogotá, es complementario a los buses zonales, a los alimentadores, porque nos sirve mucho en ciertos barrios, no tiene ningún problema. A pedal, sin motor, sin velocidad, sin gasolina, porque de lo contrario tenemos muy alta accidentalidad. Mototaxismo, que atropella a transeúntes, a adultos mayores, a niños, NO. Tenemos que cumplir las normas para proteger la vida de todos”, concluyó la mandataria sobre el hecho.