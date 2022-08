La pulla a Revista Semana que lanzó Gustavo Bolívar por investigaciones de corrupción

El senador Gustavo Bolívar es una de las figuras más destacadas del Pacto Histórico y es tal vez uno de los senadores que más ha generado polémica al interior de ese movimiento, pues ya en varias ocasiones ha contradicho algunas decisiones del presidente electo, Gustavo Petro. El congresista ha declarado en varias ocasiones que será vigilante del gobierno del presidente entrante y lo repitió precisamente en una entrevista brindada a Revista Semana, en donde no reparó en lanzar una pulla a ese medio.

La situación se desató en medio de una entrevista que le hizo la periodista y editora de Revista Semana, Vicky Dávila, al congresista, en la cual respondió algunas preguntas sobre el gobierno entrante, además de referirse a la polémica sobre la Primera Línea durante las manifestaciones del Paro Nacional.

En medio de esta entrevista el senador también habría aprovechado para lanzar una fuerte crítica a Revista Semana y lo hizo recordando algunas investigaciones recientes que han revelado entramados de corrupción y que han sido gestadas desde los medios de comunicación. Y es que el mismo senador destacó que no había vuelto a Revista Semana porque le pareció que no habían sido objetivos con la información que habían brindado sobre él.

“Entonces decidí hacer un alto y alejarme. Pero ya nos tomamos un café y nos dijimos las cosas. Hoy no estamos en la oposición, somos Gobierno y toda la prensa debe tener garantías de parte nuestra. Esos vetos y actos de dignidad tienen que parar”, dijo el senador sobre su lejanía con ese medio de comunicación.

Pero además también recordó escándalos de corrupción revelados por medios de comunicación como W Radio, cuando Paola Herrera descubrió el escándalo de MinTIC, o Blu Radio, desde donde últimamente denunciaron la desviación de 500.000 mil millones de pesos de los recursos de la paz. Frente a Revista Semana, el senador también acotó que revelaban muchos escándalos, pero antes de que saliera el periodista Ricardo Calderón de allí.

“Aquí en Semana, antes de que se fuera Ricardo Calderón, habían descubierto una cantidad de robos que pasaban en el Ejército. Entonces uno dice ‘¿por qué esa labor no la están cumpliendo los entes de control? si les estamos pagando para eso. La razón es sencilla, porque los cooptan los partidos políticos corruptos‘”, fueron las palabras del senador con respecto a esta polémica.

De igual forma, el senador también declaró en el propio set de la revista que es necesario hacer una veeduría al gobierno entrante, para que los recursos estén bien destinados y no se den nuevos escándalos en el marco de la política del “cambio” que ha prometido el presidente electo. Sobre la polémica con el senador Roy Barreras, al que criticó fuertemente, Bolívar también expresó que es importante destacar que cada quien tiene derecho a cambiar, equivocarse y que entiende que finalmente haya aterrizado en el petrismo.

“A mí me vendieron la idea de que Roy Barreras iba a ser un hombre muy valioso para el tema de la paz. (...) Sigo creyendo que es un hombre valioso en ese tema. Cuando ya le dicen ‘maneje el Congreso‘ y entréguele a toda esta clase política las conquistas que tuvimos nosotros, incluso de tener la lista más votada en la historia de Colombia, ya ahí yo digo ‘miércoles, esto no fue por lo que yo estaba luchando‘, pero como digo, entiendo el pragmatismo y la necesidad de construir esas mayorías, pero tengo derecho a decir que no me gusta”, sentenció.