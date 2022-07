“Ya es costumbre”: usuarios reportan caída de plataformas de Bancolombia

Este viernes 29 de julio, último día hábil del mes, usuarios en redes sociales han reportado fallas en las plataformas del banco Bancolombia. Por medio de varias denuncias, los usuarios se muestran molestos, pues en medio de la fecha importante la plataforma debería funcionar con normalidad.

Por medio de redes sociales varios usuarios han reportado una falla en la aplicación móvil de Bancolombia, además de otras plataformas como la oficina virtual en la página web de la entidad. “Último día hábil del mes y como para variar empiezan los problemas con las plataformas del Banco, ya es costumbre de todos los meses”, fue la denuncia del usuario Yezid Millán en Twitter.

Por su parte, el usuario Daniel Jiménez también se mostró bastante molesto, e incluso junto a varios insultos, sugirió que deben arreglar la página web. “Qué hijueputa plataforma web de mierda tiene Bancolombia. Dejen de crear líneas inútiles y arreglen esa puta página”, dijo. “Empezaron las fallas de Bancolombia en su App? Ahh claro es fin de mes”, fue la queja de otro usuario, que se hace llamar Camilo Beltrán.

Otro de los servicios que reportarían fallas desde las denuncias de los usuarios es la clave dinámica, utilizada para hacer transacciones de forma segura desde la aplicación móvil de la entidad bancaria. “¿Sucede algo con la clave dinámica? No aparece en el app…”, preguntó una usuaria, Melissa Filomena. “Siempre la misma historia cada mes, con una”, manifestó otro usuario cansado de los recurrentes poblemas.

A una de las quejas de los usuarios, la entidad bancaria contestó que en este momento no se presentan fallas en la app y que puede ayudar con el caso particular. “Actualmente no tenemos inconvenientes con nuestra App. Puedes escribirnos al Mensaje Directo para que podamos ayudarte con tu caso puntual y resolver tus inquietudes con el ingreso”, fueron las palabras de la entidad en redes sociales.

@Bancolombia último día hábil del mes y como para variar empiezan los problemas con las plataformas del Banco, ya es costumbre de todos los meses — yezid f millan (@yezid_f) July 29, 2022