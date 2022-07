No le quisieron ayudar: mujer denuncia brutal golpiza de ladrón en TransMilenio

Un indignante caso se presentó en las últimas horas en la ciudad de Bogotá, cuando un ladrón golpeó sin piedad a una mujer que se negó a dejarse robar en una estación de TransMilenio. El caso se presentó específicamente en la Autopista Norte con Calle 185, en la estación del sistema de transporte Calle 187, ubicada en este lugar.

La mujer narró que fue víctima de intimidación por parte de un sujeto que la abordó justo cuando se encontraba en esta estación preparándose para hacer un transbordo hacia otro vehículo del sistema. El hombre se le acercó y la intimidó con el objetivo de que entregara sus pertenencias, pero la mujer se negó.

Luego, el ladrón procedió a golpearla brutalmente, incluso acercándose a golpearle su cabeza contra los barandales que tiene el lugar de transporte. “Empieza a jalonearme, me tira el piso, trata también de golpearme, me jalonea más. Trata también de golpearme en la cabeza contra los barandales de TransMilenio, todo para que soltara el celular”, narró la mujer.

De igual forma, la víctima denunció que había más personas en esta estación y que no hicieron absolutamente nada por ayudarla a defenderse de este sujeto, que la dejó bastante herida. A pesar de los gritos que dice que lanzó para pedir auxilio, las personas no le habrían brindado ayuda alguna. “Esto fue al frente de otros pasajeros. Grité bastante, pidiendo ayuda, había cuatro hombres más ahí. Todos se quedaron de pie mirando que me golpeaban y nadie hizo nada. En otros vagones también había más gente y nadie hacía nada”, narró.

Adicionalmente, la víctima de este ladrón comentó que acudió luego al Comando de Atención Inmediata (CAI), ubicado en la Autopista Norte con Calle 170, con la esperanza de que allí le colaboraran, pero lamentablemente tampoco le prestaron ayuda. Los policías, tras escuchar su historia, le habrían dicho que cogiera un taxi y se fuera hacia su casa, pues no podían hacer nada por ayudarle, según contó la mujer.

De igual forma, hubo otro caso similar que se presentó en la localidad de Teusaquillo, en la calle 34 con carrera 17, cuando una mujer se negó a darle su bolso a un ladrón y este terminó arrastrándola por toda la calle.