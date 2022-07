¿Cupido en TransMilenio? Artista callejero puso a bailar desconocidos a ritmo de la salsa

Transmilenio es uno de los medios de transporte más utilizados y concurridos en la ciudad de Bogotá, y que a muchos les genera dolor de cabeza por la cantidad de personas que lo usan, pues muchas veces tienen que ir apretados dentro de los buses.

Sin embargo, lo que más caracteriza a este medio de transporte, ha sido la cantidad de vendedores informales y artistas que se suben a los biarticulados a mostrar sus productos y talentos, y así obtener un ingreso económico.

Esta vez, en una ruta que cubría la autopista norte con destino al Portal, un cantante se subió para interpretar sus mejores canciones y con toda la alegría, se acercó a dos jóvenes completamente desconocidos, para que bailaran al ritmo de la canción ‘Vivir Mi Vida’ de Marc Anthony.

Ellos, de manera espontánea, no dudaron en mostrar sus mejores pasos hasta con vueltas incluidas. “Jajajaj ¡Muy top!”. “Jajajaja ya no se puede salir sin bañar y mucho menos despeinado, ¿se imagina que el amor de la vida esté a un paso de salsa? Carguen el perfume”. “Lo realmente impresionante del video es ver que 2 rolos bailan bien jajajaj”. “Ruta y hora del próximo concierto, por favor”. “Si frena el TM yo creo que ese amor muere antes de empezar”, estos fueron algunos de los comentarios que respondieron a la publicación que ya cuenta con más de mil me gusta.

Este no ha sido el único caso registrado. A principios de julio, la ‘TransmiChiva’ volvió a ser protagonista, esta vez al ritmo de la cantante antioqueña, Karol G. En ese momento, no importó que tan lleno iba el bus o cuanto faltaba para llegar al respectivo destino, la canción ‘Bichota’ amenizó el viaje. Y sus pasajeros no dudaron en cantar a grito herido e intentar bailar.

“Por eso dicen que somos el país más feliz del mundo”, “se oyen lindos los hombres cantando bichota”, “en Colombia el que se aburre es porque quiere”, “que buen servicio”, fueron los comentarios del video que fue subido a la plataforma Tik Tok.