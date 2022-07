(Video) Mujer acosó a un soldado en un Transmilenio: “mi amor, bájate conmigo”

En Transmilenio, lastimosamente, los casos de acoso son frecuentes. Esta vez fue un soldado el que fue víctima de esto por una mujer en aparente estado de embriaguez, quien no dejaba de gritarle piropos.

Pasajeros grabaron el momento y si bien se les escucha reírse por lo que decía la mujer, la cara del uniformado denota la incomodidad del momento; sin embargo, él solo opta por ignorarla y no responderle nada.

La grabación fue hecha el pasado 20 de julio en el que el país conmemoró sus 212 años de independencia y cuenta con miles de reproducciones y reacciones.

Como se observa en las imágenes, la mujer iba a llegar a la estación Ricaurte y confiesa que estuvo tomando vino, luego empieza a preguntarle el nombre al soldado y le dice “papacito, yo quiero un soldado” y comienza a cantar el himno Nacional.

“Mi amor, bájate conmigo”, le decía la mujer, quien le comienza a cantar una canción y le dice a todos los pasajeros que le miren el cuerpo.

Luego lo invita a tomarse un vino con ella, le pide un beso y le sigue insistiendo en que se baje con ella: “soldado de la patria, protégeme, soy una soldada tuya papi”, le gritó la mujer al uniformado.

Cuando se bajó en la estación hasta donde iba, le gritó “soldado, te amo”, haciendo reír a los pasajeros, pero también generando el cuestionamiento entre si fue un episodio chistoso o un acoso.

“Esto también es acoso, y el acoso en ninguna circunstancia es chistoso”, “esto es acoso. no es un tema de género”, “se le declaró, no, lo acosó que es distinto”, “que falta de respeto...pero el chiste se cuenta solo cuando la víctima no sea mujer”, entre otros.

Este es el video de la mujer acosando al soldado: