“Del colegio me iban a echar por irreverente”: De La Calle por expulsión de Verde Oxígeno

Luego de la expulsión del senador Humberto de la Calle del partido Verde Oxígeno, dirigido por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, este se pronunció en sus redes sociales de manera jocosa sobre el hecho.

La colectividad política tomó la decisión basándose en que el y el congresista Daniel Carvalho tienen incompatibilidades con los principios del partido.

El congresista electo para este próximo periodo legislativo de cuatro años dijo por medio de sus redes sociales que de su colegio lo iban a echar por irreverente cuando era joven, haciendo una comparación con su situación actual.

De igual formal el senador explicó que seguirá trabajando por sus electores en el Congreso de la República, pues esta situación no afecta su curul. “Del colegio me iban a echar por irreverente. Ahora regresa un juicio teológico. Pero eso no afecta mi curul. Sigo en el Congreso cumpliéndole a mis electores. Mi lealtad es con ellos y les voy a cumplir. Viva la libertad”, fueron sus palabras en un trino.

La colectividad política Verde Oxígeno se pronunció en un comunicado oficial sobre los hechos y aclaró que el senador no pierde su curul a pesar de su expulsión. “Durante la Asamblea ambos expresaron su oposición a las decisiones y actuaciones del PVO y mencionaron su interés de quedar libres ya. Entonces, por unanimidad, los asambleístas votaron a favor de la salida de los dos congresistas electos”, dice el comunicado.

El partido, que se declaró en oposición al ahora presidente electo, Gustavo Petro, explicó que la expulsión de estos dos congresistas significa sacrificar la representación de Verde Oxígeno en el Congreso. Esto último “para permitirles a Humberto de La Calle y Daniel Carvalho que tengan total libertad y puedan declarar su independencia como lo han manifestado públicamente”.

Por último, y a pesar de que la colectividad se declaró en oposición, explicó que esto no los exime de “apoyar aquellas iniciativas gubernamentales que sean acordes con nuestros ideales y que beneficien al país”.