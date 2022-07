Cecilia López, nueva ministra de Agricultura: ¿cuál es su trayectoria?

Este martes el electo presidente Gustavo Petro, dio a conocer nuevos nombres que integrarán los diferentes ministerios a partir del próximo siete de agosto. Se trata de Carolina Corcho, psiquiatra y politóloga, como ministra de Salud; Susana Muhamad, activista ambiental y actual concejal de Bogotá, en MinAmbiente. Y Cecilia López Montaño, como ministra de Agricultura y quién recientemente presentó su renuncia a la presidencia del Banco W.

Hasta ahora, son cuatro mujeres, incluyendo a Patricia Ariza, como ministra de Cultura, que han sido designadas por Petro. Frente a dos hombres, como lo son el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y el canciller de Colombia, Álvaro Leyva.

Cecilia López Montaño, aseguró este martes que dentro de sus propuestas principales a desarrollar, es que no habrá expropiación, ni se atropellará la producción privada. “Aquí que quede claro, que no es a la fuerza. No habrá expropiación. (...) El estado tiene un papel por jugar, dentro de lo que el presidente electo ha dejado en claro: vamos a desarrollar el capitalismo. Y eso quiere decir que nadie expropia. Lo que queremos es hacer productiva la tierra”.

Pero, ¿quién es la nueva ministra de Agricultura?

Cecilia López Montaño, estudió economía en la Universidad de los Andes. Realizó un postgrado en demografía y otro en economía de la Educación en el Centro de Estudios Educativos en México.

Fue jefa de la Unidad de Planeación Nacional (1978-1980). Directora del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE (1981-1982). Viceministra de Agricultura, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1985). Y luego como ministra en esa misma cartera (1996-1997), del gobierno del expresidente, Ernesto Samper.

Asimismo se desempeñó como embajadora de Colombia en Holanda (1985-1988). Directora de PREALC, OIT, Naciones Unidas (1988-1990). Ministra del Medio Ambiente (1994-1996). Directora del Departamento Nacional de Planeación, 1997-1998. Y senadora por el Partido Liberal, desde 2006 hasta el 2010.

López, también fue docente de Economía Colombiana, durante el segundo semestre del 2020 en la Universidad Externado. Y recientemente ocupaba el cargo como presidenta de la Junta Directiva del Banco W S.A, al cual renunció el pasado viernes 1 de julio.