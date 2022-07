De seis ministerios que ya asignó Gustavo Petro, cuatro fueron a mujeres

El empalme entre el gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro avanza en medio de la transición a lo que el presidente electo llama la “Colombia potencia mundial de la vida y la paz”.

Como parte de su gobierno el mandatario entrante, quien obtuvo 11′292.758 votos a su favor el pasado 19 de junio en elecciones de segunda vuelta, ya nombró en 6 de los 18 ministerios a sus dirigentes, de los cuales 4 son mujeres y 2 hombres, alineándose, hasta ahora, con su promesa en campaña de nombrar un gabinete con paridad de género.

José Antonio Ocampo y Álvaro Leyva están nombrados respectivamente en los ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores; mientras que Susana Muhamad, Patricia Ariza, Carolina Corcho y Cecilia López Montaño están nombradas respectivamente en los ministerios de Ambiente, Cultura, Salud y Agricultura.

Patricia Ariza Flórez

Es sobreviviente del genocidio a la Unión Patriótica, activista política, miembro del Consejo Nacional del Paz, cofundadora del Teatro La Candelaria, y de la Corporación Colombiana de Teatro. Además, fundó el Festival de Mujeres en Escena por la Paz, siendo actual directora de este y del Festival de Teatro Alternativo (Festa), es asesora cultural de la Corporación Reiniciar e integrante de la red internacional de mujeres en el teatro contemporáneo The Magdalena Project.

Ariza, ha declarado que trabajará para crear sinergia con los demás ministerios, además de cultivar el arte en la primera infancia, crear un espacio para los grafiteros y las raperas. La artista, quien ha estado del otro lado y conoce las principales carencias del sector, expresa que quiere recoger la mayor cantidad de inquietudes en el territorio nacional para cumplir las altas expectativas que ya le han cargado al hombro.

Carolina Corcho Mejía

Es una médica salubrista, psiquiatra en ejercicio y politóloga colombiana. Fue nombrada como parte de la comisión de empalme de Gustavo Petro con el gobierno saliente. Es Master of Science en Estudios Políticos y es integrante de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760, el órgano consultor de la Corte Constitucional en materia de política pública de salud. Además, es consultora e investigadora en temas de salud.

Trabajó por salvar el Hospital San Juan de Dios y convocó la ley estatutaria de la salud. Tuvo participación en el gobierno de Gustavo Petro durante la Alcaldía de Bogotá, de 2014 a 2016, en donde fungió como directora de Participación Social en la Secretaría de Salud. Fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, sindicato que ha exigido derechos para los trabajadores de la salud antes, durante y después de la pandemia.

En materia de salud, hasta el momento, aseguró haber iniciado diálogos con los distintos actores del sector, para resolver sobre cómo van a garantizar el derecho a la salud y el trabajo digno.

Por su parte, el presidente electo tiene como propósito acabar con la Entidades Prestadoras de Salud (EPS), las cuales considera que no han cumplido con el acceso a este derecho que necesitan los colombianos, por lo que será un aspecto crucial en las reformas que necesita este tema.

Susana Muhamad

Es profesional en Ciencia Política de la Universidad de los Andes (2002) y cuenta con una maestría en Gestión y Planeación del Desarrollo Sostenible en la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica (2007). En 2012, fue secretaria de Ambiente durante la Alcaldía de Gustavo Petro. Ha sido parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Y consultora, además de activista en temas ambientales.

La también activista en temas ambientales aseguró que durante su gestión trabajará en los conflictos socio-ambientales en las regiones, que ponen en riesgo la vida de los líderes sociales.

Por otra parte, descartó el uso de glifosato para la fumigación de cultivos de uso ilícito. Y la no continuidad del fracking, pues señaló, entre otras razones, que esta exploración no va con las vocaciones de las comunidades en los territorios donde esto transcurre.

De igual forma explicó que desde Min.Ambiente planea impulsar una agenda en la que se pueda conservar las selvas y los bosques, además de producir en lógica de una economía forestal, pero que no sea depredadora.

Cecilia López

Estudió economía en la Universidad de los Andes. Realizó un posgrado en demografía y economía de la educación en el Centro de Estudios Educativos en México.

Fue viceministra de Agricultura durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1985). Y luego ministra en esa misma cartera (1996-1997), del gobierno de Ernesto Samper. Además, fue ministra del Medio Ambiente (1994-1996). Y senadora por el Partido Liberal (2006- 2010).

Tras su designación aseguró que habrá reforma agraria, pero recalcó que no habrá ningún tipo de expropiación. Su objetivo, dice, será hacer productiva la tierra. Asimismo, indicó que quienes tengan grandes extensiones de tierra improductivas van a tener que pagar impuestos muy altos. O por el contrario podrán tener la opción de venderla al estado, si así el dueño lo considera.