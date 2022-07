No me gusta aparentar: Hernández admite que no tiene experiencia para aceptar curul

El ingeniero y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, volvió a aparecer en medios de comunicaciones, esta vez para brindar declaraciones sobre si aceptará o no su curul en el Senado de la República, la cual le pertenece por derecho, tras ser segundo en las elecciones del pasado 19 de junio.

El excandidato presidencial ha declarado estar indeciso frente a trabajar o no en el ente legislativo, aunque muchos lo posicionan con una figura importante para hacerle oposición a Gustavo Petro, quien prometió en su campaña un “cambio por la vida”.

En recientes declaraciones brindadas a BLU Radio explicó que entre este martes 5 de julio y miércoles 6 de julio resolverá si finalmente se queda con la curul que le corresponde como congresista. “No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy. No tengo esa experiencia y vivencia, pero voy a probar. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”, fueron sus palabras.

De igual forma, el hombre explicó que está de acuerdo con las propuestas a nivel general que plantea Gustavo Petro, con quien además sorprendió tras una reunión de la cual compartió por medio de sus redes sociales una foto con un apretón de manos.

“No sé, si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿Cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y a ver qué es lo que va a hacer”, fueron las palabras del excandidato.

Tras una reunión con su equipo de asesores, Rodolfo Hernández decidirá finalmente si se queda con su curul en el Senado, además de decantarse por si hará oposición al gobierno de Gustavo Petro o planteará una visión más mediadora, como lo ha planteado.

Recordemos que Socorro Oliveros, esposa del excandidato, anunció la constitución del ‘rodolfismo‘ como partido político y expresó que con el objetivo de construir una nueva línea política se ven obligados a constituirse como colectividad. “Trabajar unidos nos hace más fuertes”, fue el término del corto anuncio que hizo la esposa del candidato y su jefe de campaña en la contienda electoral.