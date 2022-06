Rodolfo Hernández aparece en una foto con un hijo de un extraditado, ¿por qué?

Una nueva polémica se desató en medio de la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales, tras de que se conociera una foto en la que aparece el candidato Rodolfo Hernández junto al hijo de un hombre actualmente extraditado.

También le puede interesar: ¿Qué proponen los candidatos presidenciales sobre consumo y regulación de drogas?

En la foto se puede ver al candidato durante su visita al municipio de Chiquinquirá, en donde se tomó fotos con un cuadro de la virgen y justo a su lado está el señor Eduar Triana, representante a la Cámara electo e hijo del narcotraficante que fue extraditado en 2019 Horacio Triana.

La denuncia fue hecha por el senador electo Ariel Ávila, quien por medio de redes sociales indicó la cara de Triana y comentó que el clan con este apellido tiene detrás una historia de esmeraldas y narcos.

Al respecto, el candidato presidencial se pronunció por medio de sus redes sociales y explicó que el señor Eduar Triana solo se acercó, que no lo conoce y que no acepta su apoyo. “Quiero aclarar q jamás en mi vida lo había visto. Él se acercó a mí con una imagen de la Virgen y de ninguna manera fue mi anfitrión, si así lo dice es un mentiroso. NO ACEPTO SU APOYO!”, fueron las palabras del candidato en sus redes sociales.

También le puede interesar: Fiesta en yate de Rodolfo Hernández con 11 mujeres habría sido organizada por lobistas de Pfizer

¿Por qué Rodolfo Hernández estuvo en Chiquinquirá?

La visita al municipio se produjo en medio de una eucaristía y entregó una ofrenda floral dedicada a la Virgen, arrodillándose para pedir perdón, luego de haberse referido a ella en términos despectivos. Además, los seguidores y filigreses organizaron la misa en la Basílica en donde fue encomendando a Nuestra Señora del Rosario y también fue proyectado un video a los filigreses con un mensaje del candidato.

Posterior a este evento, el candidato se habría reunido con simpatizantes con su proyecto de gobierno y precisamente en este encuentro se habría dado el polémico encuentro además, con el ‘Clan Triana’, junto al exalcalde Wilmar Ancisar Triana y Eduar Triana, lo cual provocó denuncias y rechazos en redes sociales.