“Confieso que me equivoqué con la Virgen. Mil perdones”: Rodolfo Hernández

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción tuvo que salir este martes a pedir perdón por la polémica desatada tras sus declaraciones para Radio Nacional. Hernández publicó un video con sus disculpas, después de incluso haber ser denunciado con una excomunión tras una entrevista que dio a la Radio Nacional de Colombia y que transmitió en vivo a través de su cuenta de Facebook, en la cual se refirió a la Virgen María, el candidato presidencial dijo que lo sacaron de contexto.

En el minuto 17:56 del diálogo le preguntan al exalcalde de Bucaramanga si aceptaría alianzas de otros candidatos en una eventual segunda vuelta. A lo que Rodolfo respondió de manera tajante, fiel a su estilo.

“Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo”, indicó el ingeniero.

Por ello pidió disculpas al país. “Como ser humano reconozco que me equivoqué y pido disculpas a quiénes he herido por usar palabras como no se debe”, y adjuntó un emoji con las manos juntas, en símbolo de fe, y una bandera de Colombia.

El ingeniero destaca que lo “sacaron de contexto” sus contradictores políticos, “que todo me lo critican”, y resaltó que él es un hombre “católico”.

“Me equivoqué, mil perdones”, y unió las manos en forma vertical, en señal de perdón.

Mensaje enviado por Rodolfo Hernández:

“Yo quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la virgen diciendo que estaba la virgen a todas las personas que vivieran en el barrio, pero me sacaron de contexto los competidores todo me lo critican yo no quise decir eso, lo que quise decir fue que invitaba a la virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio o en la ciudad, yo se que ofendí a muchas personas esa no fue mi intención yo soy un hombre católico seguramente practicante como otras personas a las que respeto en su culto. Aceptó en mi corazón y en mi conciencia, me equivoqué, mil perdones”.