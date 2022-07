“Tu papel no es apoyar a Petro incondicionalmente, eso parece oportunista, trepador”: Bayly furioso contra Rodolfo Hernández

El periodista peruano Jaime Bayly, que vive en Miami, se pronunció luego de conocerse la fotografía en la que aparece el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, con una gran sonrisa y tomado de la mano de Gustavo Petro.

“Hace pocas semanas, Rodolfo estuviste aquí conmigo. Te entrevisté. Dijiste que Petro estaba rodeado de lo peor de la política colombiana, de hampones, de bandoleros. Dijiste que Petro quería matarte”, dice el periodista, recordando su conversación con el entonces candidato presidencial independiente.

Luego agregó que la actitud el ingeniero es “trepadora” y lo criticó fuertemente por no asumir su rol en la oposición del gobierno de Petro.

“Tú decías, Rodolfo, que Petro quería matarte, ¿y ahora? Tú deberías ser el líder de la oposición. Muy bien, te reúnes con el presidente electo, pero preservas tu dignidad de líder opositor. Tu papel no es apoyar a Petro incondicionalmente, eso parece oportunista, trepador. No, un político con convicciones se aferra a ellas y dice: bueno, estaré en la oposición. No se trata de aplaudir y de abrazar así a Petro. Yo que lo apoyé en la segunda vuelta me siento defraudado”, agregó Bayly.

Lo cierto es que millones de colombianos que votaron por Rodolfo Hernández pensaron que él sería el líder de la oposición en la curul en el Senado que le otorga el Estatuto de la Oposición. Sin embargo, el ingeniero aseguró que sería senador, pero que no iría en contravía del nuevo presidente.

El encuentro entre Hernández y Petro sucedió el pasado martes, 28 de junio, en el norte de Bogotá, con la que se confirmaron sus intenciones en lo que será su papel en el próximo gobierno liderado por Gustavo Petro.