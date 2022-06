“Dejen la rogadera”: Marbelle respondió invitación de Gustavo Bolívar

Diferentes celebridades se han pronunciado luego de la elección de Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia. De las declaraciones que han resaltado luego de las elecciones está, evidentemente, la de Marbelle, que en constantes ocasiones ha discutido en redes sociales contra los integrantes del Pacto Histórico, además de producir insultos racistas en contra de la vicepresidenta electa, Francia Márquez.

Esta vez, la cantante se despachó nuevamente en contra del senador electo del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, diciéndole que la saque de su “sucia boca” y que no le interesa hablar con ellos. Sus nuevas declaraciones son una respuesta a una invitación que le hizo el senador por medio de redes sociales. “Aquí tenemos que vivir sabroso todas y todas. Marbelle, te invito a tomar café y cuadramos lo concerniente a tu seguridad. Voy a tu casa o te invito a la mía”, fueron las palabras del senador como respuesta a que la cantante decía que temía por su vida.

La “reina de la tecnocarrilera” le respondió al senador en un tono bastante agitado y le dijo que su seguridad no está en manos de “una persona que manda a matar policías”. “Señor @GustavoBolivar le pido el inmenso favor me retire de su sucia boca ! No me interesa hablar con ustedes , ni verlos, dejen la rogadera! Mi seguridad no está en manos de una persona que manda a matar policías... No soy parte del pacto de hampones ni lo seré!”, fueron las palabras de la mujer.

La discusión que ha provocado Marbelle en redes sociales siempre ha estado en tonos bastante enérgicos y siempre se ha referido de manera despectiva en contra de quienes la contradicen. De hecho, por uno de sus insultos en contra de la entonces candidata vicepresidencial, Francia Márquez, a la cantante la denunciaron penalmente por violar la Ley Antirracismo, al comparar a Márquez con el simio famoso en el cine, King Kong.