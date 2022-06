La altura no sabe de insultos: fuerte respuesta de Sofía Petro a quienes la critican

Sofía Petro, la hija del candidato presidencial Gustavo Petro, ha sido una de las protagonistas de su campaña, sobretodo en los últimos días, cuando por medio de una entrevista afirmó que si ganara Rodolfo Hernández la Presidencia, esto podría generar un estallido social peor.

Sus declaraciones habrían sido llevadas a un extremo en el que constantemente recibió señalamientos y críticas por medio de redes sociales, pues muchos aseguraban que incluso esto podría tomarse como una amenaza.

“La tendencia va hacia que estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández y que no podemos dejar que sea presidente. Creo a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, fueron las declaraciones que luego señalaron de ser sacadas de contexto y utilizadas para atacar a Sofía Petro.

Por medio de un video mediante su cuenta de TikTok, la hija del candidato presidencial expresó lo que tenía por decir al respecto y también dejó ver que fue un día duro para ella. El video muestra un “Get Ready With Me”, formato que por lo general se utiliza en las redes sociales para hacer parte de su rutina diaria a sus seguidores, mientras se alista con ropa y maquillaje.

Sin embargo, Sofía Petro hizo el video con declaraciones que responden al acoso y las críticas que ha recibido por medio de redes sociales. “Me tomó por sorpresa, hay que decirlo, pero bueno, aquí estamos”, comenzó. Además, también explicó que tuvo una discusión con su hermanita y que le tuvo que dar algunas lecciones. “Primero, la decencia no pelea con nadie. Segundo, frente a las mentiras descabelladas, los insultos, la mejor respuesta son nuestras acciones siempre. Tercero, a palabras necias oídos sordos. Cuarto, la altura no sabe de insultos”, fueron sus contundentes palabras.

La joven de 20 años y estudiante de ciencias políticas también expresó que aunque fue duro para ella, con un poco de tiempo pudo recordar que “cuando no tienen nada malo qué decir de una se lo inventan. Cuando no tiene más argumento no les queda más remedio que decir locuras y mentiras”.

“A esa gente que tiene tanto odio en sus corazones, solo les puedo desear de buena fe que los puedan sanar. Sueño desde el fondo de mi corazón que un día Colombia pueda ser un país en paz y siempre transmitiré ese mensaje, así cueste lo que cueste y así algunos no lo quieran entender. Sé que algún día lo harán”, finalizó.