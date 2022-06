“A quién se le ocurre decir que el país estallará”: Gustavo Petro responde a declaraciones de su hija, Sofía Petro

Gustavo Petro envió este martes un mensaje en Twitter ante la polémica que desató la entrevista a su hija Sofía Petro. En un video se ve a la joven que advirtió tras ser sacada de contexto sobre la posibilidad de un “estallido social peor que el del año pasado” si Rodolfo Hernández llega a la Presidencia.

Por su parte, Petro manifestó que “a quien se le ocurre que amenazamos con decir que si el país no resuelve los problemas de injusticia social, estallará”.

Y agregó que “es por eso que pedimos al pueblo colombiano votar por el cambio y abrir los senderos de la paz. Lo que proponemos es la paz y cambiar a Colombia”, respondió Petro.

Además tras darse a conocer las declaraciones de Sofía Petro, el candidato presidencial señaló al “uribismo mental” por compartir una entrevista que fue sacada de contexto

“Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad”, ´declaró el aspirante del Pacto Histórico a la Casa de Nariño.

Cabe recordar que la frase que dijo Sofía fue para el medio El País de España, la estudiante de Ciencias Políticas y activista feminista, habló con la periodista Inés Santaeulalia, sobre cómo ve el panorama electoral y las críticas que recibe su padre.

“Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque como muchas personas no conocía las cosas que decía. No lo había escuchado realmente. Y ahora que tiene todo los reflectores, descubrí que no lo querría en absoluto de presidente”.

Con esta frase introductoria, acto seguido, Sofía da su opinión, de lo que en redes sociales, fue sacado de contexto y rechazado por simpatizantes del partido de derecha, Centro Democrático.

“Estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato Rodolfo Hernández y que no podemos dejar que sea presidente. Porque a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”.

