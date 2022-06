¿Cuál fue el contexto detrás de la frase de Sofía Petro sobre otro “estallido social”?

Con 20 años, Sofía Petro, hija del candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, ha estado activa a través de sus redes sociales y en medios de comunicación, brindando entrevistas de cara a la segunda vuelta presidencial que se desarrollará este domingo 19 de junio.

Esta vez, para el medio El País de España, la estudiante de Ciencias Políticas y activista feminista, habló con la periodista Inés Santaeulalia, sobre como ve el panorama electoral y las críticas que recibe su padre.

“Ese tipo de gente que le tiene miedo sin conocerlo y muchas veces me parece irracional tenerle miedo. De pronto puedo no estar de acuerdo, pero tenerle miedo, ¿por qué? Él no propone nada realmente descabellado”.

Posteriormente, lo describe como una persona “terca, lo que lo ha llevado al punto dónde está. Y dentro de todo es una persona permeable. Que escucha”. Así, posteriormente llegan al punto de la pregunta de “¿si un hombre puede ser feminista?”.

“Lo considero un hombre en deconstrucción. Que es una gran victoria para el movimiento feminista. Tenemos debates porque no es algo que él conozca mucho. En su época no era de lo que se hablaba”.

La conversación transcurre por otros temas como la despenalización del aborto, la fórmula vicepresidencial, Francia Márquez y por quién hubiera votado si la dirección del país, por los próximos cuatro años, estuvieran entre Rodolfo Hernández y ‘Fico’ Gutiérrez.

“Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque como muchas personas no conocía las cosas que decía. No lo había escuchado realmente. Y ahora que tiene todo los reflectores, descubrí que no lo querría en absoluto de presidente”.

Con esta frase introductoria, acto seguido, Sofía da su opinión, de lo que en redes sociales, fue sacado de contexto y rechazado por simpatizantes del partido de derecha, Centro Democrático.

“Estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato Rodolfo Hernández y que no podemos dejar que sea presidente. Porque a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”.

Las reacciones que tuvo esta frase

En twitter, mayoritariamente el aparte de la entrevista que fue difundido en esta red social, fue precisamente esta última frase que ella mencionó. Por lo cual ha tenido diversos comentarios y reacciones, sobretodo, de simpatizantes del candidato por la Liga de Gobernantes.

“¿Es una amenaza o un anuncio? Nadie tiene por qué elegir a un candidato por miedo a otra toma guerrillera. Todo lo contrario, hay que votar por el que entienda que la seguridad es una prioridad”, aseguró la senadora María Fernanda Cabal.

Hasta el partido Centro Democrático, trinó: “Nos queda muy claro el tipo de personas que buscan llegar al poder. Sofía Petro, hija del candidato del Pacto Histórico, advierte un enorme estallido social en caso de la derrota de su padre”.

Mientras, que por otra parte, otros internautas le expresaron su admiración: “Escuchar a Sofía Petro cada vez que da una entrevista genera mucha paz. Es una persona tranquila, inteligente y asertiva. Después de estas elecciones debería separarse su figura de la de Petro, igual que la de Verónica de su esposo. Mujeres que por sí solas tienen grandes aportes”.

“Querer lapidar a una jovencita como Sofía Petro por expresar una opinión, sí es lamentable. La democracia, aunque no les parezca a algunos, se expresa también en el que piense distinto”.

Hasta el momento Sofía Petro no se ha pronunciado por esta ola de comentarios. Sin embargo, su frase, bajo el contexto previo que dio -asegurando que antes de conocerlo prefería a Hernández- se habría dado en un ámbito de expresar que habría otro estallido social, pues su propuestas del plan de gobierno, su no asistencia a debates o no responder ante las preguntas de los periodistas, no ha sido bien recibida por varios sectores de la sociedad.

Cabe recordar, que históricamente ha pasado con otros mandatarios presidenciales, que ante sus decisiones, ciudadanos ejercen su derecho a la protesta para expresar su descontento.