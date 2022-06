Experta en defensa personal aconseja a Adrilatina para defenderse de Carlos Feria

Una experta en defensa personal explicó didácticamente cómo defenderse de situaciones con las que vivió hace poco la influenciadora Adrilatina, cuando su esposo el influenciador Carlos Feria, la empujó y por poco se golpea en la cabeza contra una pared.

‘AdriLatina’ y Carlos Feria son una pareja de creadores de contenido que se han destacado por estar juntos desde hace años, mostrando su relación y su vida personal frente a todo el mundo, además de dedicarse, por ejemplo, a la música, en el caso de Carlos. Sin embargo, el último video filtrado de la pareja tiene que ver con violencia incluso frente a su pequeña hija.

Lo que dejó más extrañado a todo el mundo, fue el comportamiento grosero y violento que tuvo Carlos en el video que se filtró a través de las redes sociales de ella. En dicho material aparece él levantándose de la mesa con bastante molestia y empujando a Adri tan duro, que por poco se golpea la cabeza contra la pared de la vivienda, pudiendo causar un grave accidente.

Por esta situación los dos influenciadores salieron a declararse en un video por medio de redes sociales explicando la situación y la mujer también explicó que perdonó a su esposo. “Quiero que sepan que Carlos no es un maltratador. Carlos es muy buen esposo, muy buen padre, que ama a Dios con todo su corazón y que somos personas que queremos hacer las cosas bien. Sé que merecen una explicación. Queríamos afrontar esto. No sabemos qué vaya a pasar después”, dice la mujer en el video.

Además, la influenciadora expuso que no está justificando a su esposo. “El perdón no justifica lo que está mal. No estoy normalizando las cosas, pero creo en lo que Dios puede hacer en una persona cuando la busca de todo corazón”, dijo.

Ante lo viral que se ha hecho el caso muchos creadores de contenido han opinado sobre la situación, pero esta vez una muy buena ilustración sobre este caso salió a la luz para aconsejar a personas que pueden ser víctimas de violencia doméstica.

Los creadores de contenido Guerreros Kida, los cuales llevan años hablando sobre defensa personal y son ganadores de un TikTok Awards este año 2022, explicaron ilustrativamente lo que sucedió, cómo actuar para proteger la vida en estos momentos y desescalar la situación.

En primer lugar, la instructora Krav Magá en defensa personal Mariana Ferre explica que cuando te empujan al piso debes llevar el mentón al pecho para evitar golpearte en la cabeza y al mismo tiempo tratar de frenar la caída con las manos. Instantáneamente levantarte y poner las manos paralelas a la altura de la cabeza, tratando de desescalar la situación y pidiendo que termine con el maltrato.

Sin embargo, Ferre también explica cómo se debería actuar en caso de que la situación se torne violenta. Con dedos en los ojos y patada en los genitales, explica la instructora y continuamente hace la demostración.

“Si tu pareja te golpea, debes salir de la relación cuanto antes. A veces esto no es fácil, porque hay hijos y dependencia económica, pero si no lo haces puedes terminar muerta”, concluyó la instructora en redes sociales.

Mira la explicación completa: