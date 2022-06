‘AdriLatina’ defiende a Carlos Feria luego de golpearla

‘AdriLatina’ y Carlos Feria son una pareja de creadores de contenido que se han destacado por estar juntos desde hace años, mostrando su relación y su vida personal frente a todo el mundo, además de dedicarse, por ejemplo, a la música, en el caso de Carlos. Sin embargo, el último video filtrado de la pareja tiene que ver con violencia incluso frente a su pequeña hija.

Los dos famosos se conocieron por un amigo en común, cuando este era roomate de Adri. Carlos empezó a quedarse seguido en dicha casa y se volvieron amigos, hasta que un día, como los dos dijeron “pasó lo que tenía que pasar”. Un par de años más tarde tuvieron a su primer hija, y luego empezaron a crecer rápidamente en redes sociales, hasta el punto de convertirse en lo que son hoy en día.

Lo que dejó más extrañado a todo el mundo, fue el comportamiento grosero y violento que tuvo Carlos en el video que se filtró a través de las redes sociales de ella. En dicho material aparece él levantándose de la mesa con bastante molestia y empujando a Adri tan duro, que por poco se golpea la cabeza contra la pared.

Los dos salieron hablando en redes sociales sobre lo sucedido. Carlos se disculpó con ella y con todas las mujeres y personas que se sintieron ofendidas. El video filtrado sucedió hace un año, y según lo que afirmó la misma ‘AdriLatina’, no se trataba de normalizar los hechos violentos, sino que creía con su corazón que una persona podía cambiar cuando buscaba de Dios: “El perdón no justifica lo que está mal. No estoy normalizando las cosas, pero creo en lo que Dios puede hacer en una persona cuando la busca de todo corazón”.

Dicha afirmación dejó un sin sabor en los seguidores que afirman que en los ojos de Adri se ve mucha tristeza.