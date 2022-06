“Estoy listo para debatir”: Petro responde a fallo para debate obligatorio

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro respondió al fallo de un juez en Bogotá para que se lleve a cabo un debate obligatorio entre ambos candidatos de cara a la segunda vuelta de elecciones, que se disputarán este próximo 19 de junio.

También le puede interesar: Tribunal ordena que haya debate presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

Faltan poco menos de cinco días, un juez del Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de una tutela ordenando a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández asistir a debates presidenciales.

Por tanto, la tutela acogía la vulneración del derecho fundamental de la ciudadanía a “participar en la conformación del poder político”, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Política. Por su parte, el candidato Gustavo Petro ya contestó al fallo, señalando que “está listo” para debatir.

“La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello”, fueron las palabras exactas del candidato por medio de sus redes sociales, tras varias declaraciones en las que ha insistido que su deseo es debatir con Hernández para que los colombianos y colombianas puedan tomar sus decisiones bajo esa comparación.

Según el fallo y como medida inmediata, tanto el candidato del Pacto Histórico y el aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en 48 horas siguientes a la notificación del fallo, ósea hasta el jueves, deben tener un encuentro cara a cara en “un debate presidencial con las reglas y sobre los temas que éstos señalen en la solicitud”.

De igual forma, a decisión judicial también recordó cuando el candidato Gustavo Petro se negó a asistir a debates presidenciales “hasta que no se garantizara la transparencia del voto” de cara a la primera vuelta de elecciones presidenciales.

También le puede interesar: Esta es la razón por la que Rodolfo Hernández ya no volvería a debates

Por su parte, el candidato Hernández ha insistido en varias ocasiones en que no asiste a debates por la premura del tiempo. De hecho, a los últimos debates presidenciales no ha asistido por esta razón y también reiteró en Blu Radio que no asiste porque termina reflejando que es incapaz de dominar los temas.

“A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, dijo.

Adicionalmente, en un comunicado, el candidato expresó que “no asistiré a debates porque no voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio. Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con los colombianos. Es momento de dejar de dividir y trabajar en la unión que necesita Colombia”.

Por su parte, en las últimas horas, el candidato Hernández no se ha pronunciado al respecto de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, por lo que en las próximas horas se le ordena debatir junto a Petro en algún canal de alcance nacional bajo mutuo acuerdo.