Esta es la razón por la que Rodolfo Hernández ya no volvería a debates

El candidato Rodolfo Hernández fue el escogido por 5.9 millones de colombianos y colombianas para enfrentar al candidato progresista Gustavo Petro, del Pacto Histórico, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta es la razón por la que el aspirante presidencial dice que no irá a debates presidenciales.

También le puede interesar: “Viejo pero fértil”: Rodolfo Hernández responde a las críticas por su edad

El panorama de cara a las elecciones del próximo 19 de junio, cuando se disputará la segunda vuelta de elecciones presidenciales se ha apretado con la presencia de Rodolfo Hernández, según han comentado los analistas. El candidato Petro deberá buscar muchos más apoyos para poder vencer al candidato alternativo, que actualmente está procesado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

El candidato ha insistido en varias ocasiones en que no asiste a debates por la premura del tiempo. De hecho, a los últimos debates presidenciales no ha asistido por esta razón y también reiteró en Blu Radio que no asiste porque termina reflejando que es incapaz de dominar los temas.

“A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, dijo.

También le puede interesar: El ‘cachetadón’ e investigación por corrupción: escándalos de Rodolfo Hernández

Y es que recordemos, además, que el candidato ha sido centro de atención por su desconocimiento de varios temas, como la geografía nacional, cuando un ciudadano le pidió saludos para el Vichada y no sabía que era un departamento de Colombia. También en un debate en la feria del libro el candidato no supo responder si estaba de acuerdo con ratificar o no el Acuerdo de Escazú, porque lo desconocía.

De igual forma, para no asistir a debates, el candidato reiteró que “la prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida”.

Sin embargo, Hernández aclaró que sí asistirá a entrevistas con medios de comunicación. De igual forma, aprovechó para despacharse en contra de Petro y decir que “Petro, la primera gran diferencia que tenemos es que cuando yo prometo acabar el continuismo, lo digo de verdad, no rodeado de figuras como Benedetti y Roy que representan el mismo sistema que hay que cambiar”. Sus palabras fueron expuestas en un trino que luego se dispuso a borrar en su cuenta de Twitter.